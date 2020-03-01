Коронавирус в столице ФРГ есть, а паники нет

Всего за сутки число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 жителей Берлина увеличилось в три раза: вечером в воскресенье был один, день спустя - три. Во вторник, 3 марта, во второй половине дня их стало уже пять, в том числе, один врач. Но это только пациенты, у которых были взяты пробы на лабораторный анализ, подтвердивший наличие этого вируса.

Реальное же число инфицированных в Берлине, скорее всего, значительно выше, так что вскоре и официальные данные о берлинских пациентах, заболевших COVID-19, наверняка станут совсем другими.

Коронавирус не вызвал ажиотажа в магазинах

Тем не менее, никакой паники в Берлине не ощущается. Во вторник, 3 марта, корреспондент DW не встретил ни на улицах города, ни в общественном транспорте, ни в магазинах, ни в столовой бундестага ни одного человека в защитной маске. Не было их и накануне на битком забитой пресс-конференции министра здравоохранения ФРГ.

Этот снимок в магазине Lidl на Луизенштрассе сделан 3 марта в 13:30. Консервов хоть отбавляй

Никакого ажиотажа не было и в ближайшем к столичной студии Deutsche Welle сетевом магазине Lidl на улице Луизенштрассе. Во вторник в половине второго здесь работали три кассы, в каждую стояли по 3-5 человек, брали, как обычно в Германии, немного, покупатель прямо впереди положил на транспортер всего одну сладкую булочку. Зияющих пустот на полках в торговом зале тоже не было. В ассортименте - и макароны, и сахар с солью, и крупы, и туалетная бумага нескольких видов.

По свидетельству очевидцев, правда, в некоторых магазинах с более широким выбором товаров раскуплены гречка, шпроты, пельмени, квас и прочие продукты питания, вызывающие приступ ностальгии только у вполне определенной категории жителей Германии. Они, очевидно, сильнее других поддаются паническим настроениям.

Первый берлинский пациент

В подавляющем большинстве случаев вызванная коронавирусом болезнь COVID-19 проходит легко, она похожа на простуду, а иногда протекает вообще без каких-либо симптомов ОРЗ. Поэтому, считают эксперты, многим подхватившим вирус и в голову не приходит пойти провериться. Вот и первого инфицированного пациента в Берлине вычислили, скорее, случайно.

Одно из отделений скорой помощи клиники Charite

22-летний парень из столичного района Митте пришел в отделение скорой помощи университетской клиники Charite рано утром в воскресенье с жалобой на недомогание. Но симптомы были нехарактерными для заражения коронавирусом.

Врачи заподозрили вначале менингит, отправили на МРТ. Проверка подозрений не подтвердила. Тогда решили - грипп. Но и результат анализа на грипп оказался отрицательным. И если бы в Charite не было до этого принято решение при подозрении на грипп систематически делать еще и анализ на SARS-CoV-2, то этот первый случай заражения коронавирусом так и остался бы незамеченным.

Молодого пациента поместили в инфекционный изолятор клиники, отделение скорой помощи закрыли на сутки и продезинфицировали, восемь сотрудников утренней смены отправили по домам на двухнедельный карантин. Во избежание перебоев в работе отделений скорой помощи в будущем администрация Charite решила установить на территории клиники палатки, в которых медперсонал будет проверять пациентов с подозрением на коронавирус.

Кроме того, сотрудники берлинского ведомства здравоохранения, опросив зараженного, идентифицировали еще 60 человек, с которыми он имел в последние дни контакт. У всех них взяты пробы на коронавирус, и по результатам анализов, которые станут известны вечером в этот вторник, 3 марта, будет решено, кого из них надо и дальше держать на домашнем карантине и следует ли вести поиск новых цепочек заражения.

Эпидемию ликвидировать нельзя, но замедлить можно

Отслеживание таких цепочек и идентификация всех их звеньев - главный метод немецких властей, которые стараются не ликвидировать эпидемию COVID-19, что считается уже невозможным, а замедлить темпы ее распространения, что позволит, по мнению экспертов, удержать ситуацию под контролем. На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом зарегистрированы уже в 13 из 16 федеральных земель ФРГ. "Чистыми" пока остались Мекленбург - Передняя Померания и Саксония-Анхальт на востоке Германии, а также маленький Саар на ее крайнем западе.

В лаборатории Института имени Роберта Коха

По данным Института имени Роберта Коха- главного учреждения Германии, занимающегося изучением инфекционных болезней, по состоянию на понедельник, 2 марта, в 140 из 150 ставших известными случаев заражения медицинским властям удалось отследить их первоисточники.

Исключение составляет только очаг в Хайнсберге (Северный Рейн - Вестфалия), где некоторые звенья цепочек инфекции пока остаются неустановленными. Ко вторнику, на 10 утра, общее число зарегистрированных носителей коронавируса в Германии увеличилось до 188 человек - главным образом за счет новых инфицированных в Северном Рейне - Вестфалии.

Две школы в Берлине закрыты из-за коронавируса

Второй и третий случаи в Берлине - это мужчина в районе Марцан на востоке города и женщина из центрального района Митте. Мужчина, подцепивший вирус, очевидно, во время лыжного отпуска на севере Италии, является преподавателем в средней школе имени Эмануэля Ласкера в районе Фридрихсхайн.

По этой причине школу решено с этого вторника временно закрыть. На ее сайте в интернете сообщается, что педагог, находящийся сейчас в инфекционном отделении клиники Vivantes, имел контакт с 80 лицами - 74 учащимися и 6 учителями. Все отправлены под домашний карантин до получения результатов лабораторных анализов.

А еще в понедельник всех учеников и педагогов разослала по домам администрация частной берлинской школы Metropolitan School - элитного учебного заведения, в котором преподавание ведется главным образом на английском языке. В эту школу ходят около 1000 детей состоятельных родителей из 52 стран мира. Причиной стал отец одного из учащихся, который, как оказалось, был звеном в той самой контактной цепочке первого берлинского пациента с коронавирусом.

Сидишь в карантине, а зарплата идет

Все берлинцы, как и прочие жители Германии, работающие по найму и посаженные на домашний карантин, продолжают получать зарплату в прежнем объеме. Немецкий закон о защите населения от инфекционных заболеваний обязывает работодателей делать это, как и в случае болезни работника, в течение шести недель. Если карантин (или болезнь) длится дольше, то выплаты - правда, в меньшем, чем зарплата, объеме - берет на себя больничная касса.

Если, однако, на карантин отправлен только ребенок из временно закрытой школы или детского сада, то родитель не имеет права не выйти на работу, мотивируя это необходимостью ухода за ним. Полагается либо подыскать альтернативу в виде "дневной мамы", либо взять отпуск. И работать удаленно по системе home office такой родитель имеет право только с согласия начальства. За самовольный невыход на работу ему грозит сначала выговор, а затем - увольнение. Правда, в нынешней ситуации некоторые работодатели, в частности, например, Deutsche Welle, наоборот просят своих сотрудников в таких случаях оставаться дома.

Но это правило действует и в обратную сторону. Если дирекция предприятия, желая подстраховаться, добровольно его закрывает, то зарплату работникам полагается все равно платить дальше. И обязать их работать из дома тоже нельзя - работодатель обязан предоставить сотруднику рабочее место.

Сложнее со служебными командировками. Отказаться от поездки работник имеет право только в том случае, если начальство пытается отправить его в страну, от поездок в которую официально предостерегает МИД Германии. Если же такого предостережения (Reisewarnung) нет, а есть только рекомендация (Reisehinweis), то работодатель может настоять на командировке.

На практике, однако, ситуация выглядит иначе. Целый ряд крупных немецких фирм - сеть розничной торговли Lidl, автоконцерн Daimler, фирмы Siemens и Bosch - ограничили самой острой необходимостью или вовсе запретили командировки своих сотрудников в опасные регионы.

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