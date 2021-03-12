Коронавирус: в Словакии после прививки скончалась молодая женщина

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 119 млн человек жителей планеты. Более 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 96 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 13 марта (время московское).

В Словакии после прививки AstraZeneca скончалась 38-летняя женщина

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В Словакии после прививки вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca скончалась 38-летняя женщина. По информации Словацкого телевидения, после инъекции в середине февраля первой дозы вакцины у учительницы средней школы поднялась температура, начались сильные головные боли, боли в суставах и в месте введения препарата,.

Через неделю после этого она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и еще через несколько дней умерла. Отец женщины обвинил в ее смерти производителей вакцины и потребовал прекратить ее использование. В Словакии препаратом от AstraZeneca прививают преподавателей начальных и средних школ.

Еще один случай летального исхода после прививки был зафиксирован в Хорватии. По данным национального телевидения, 91-летняя женщина умерла в результате легочной эмболии (тромб в легочной артерии). Ранее она был привита препаратом AstraZeneca, однако причинно-следственную связь пока установить невозможно.

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Украина вошла в тяжелый период из-за распространения британского варианта коронавируса, меняющего клиническую картину COVID-19 и способствующего росту заболеваемости, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи, он более контагиозен и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Накануне в Украине зафиксировано 12 946 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

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В Бразилии за сутки выявлено 85 663 новых случая заражения. От последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа в стране умерли 2216 человека. Таким образом, суточный прирост летальных исходов в стране четвертый день подряд превышает 2 тысячи. Общее число инфицированных с начала эпидемии превышает 11,36 млн. Выздоровевшими считаются около 10 млн, скончались в общей сложности около 273 тыс. человек. В стране проживают более 213 миллионов жителей.

Москва отчиталась о смертности в январе и феврале

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Пункт вакцинации в московском ГУМе

В Москве смертность в январе выросла почти на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, но в феврале - лишь на 27%. По данным департамента здравоохранения столицы России, в первый месяц 2021 года зафиксировано около 16,3 тыс. смертей, в феврале - 12,5 тыс. случаев. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев.

Коронавирусное заболевание COVID-19 в январе в качестве причины смерти названо в 5588 случаях, в феврале - в 3113.

"Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83% - если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - отмечается в сообщении.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 марта >>>

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