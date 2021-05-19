Коронавирус: в Санкт-Петербурге вводят новые ограничения

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 176 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 160 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 13 июня (время московское).

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Особые правила на въезд установили в Ивановской области России для следующих по костромскому, ярославскому и московскому направлениям в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. По его данным, введена "круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации". "Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция. Причина такого решения оперштаба - ухудшение эпидемической ситуации в столице", - пояснили в ведомстве.

В Санкт-Петербурге вводят новые ограничительные меры

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Власти Санкт-Петербурга введут новые ограничения в связи с резким увеличением числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного по итогам встречи губернатора Александра Беглова и начальника городского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. "К сожалению, число заболевших растет", - говорится в заявлении. Беглов, в частности, сообщил, что на футбольных мероприятиях, связанных с Евро-2020, выявлено значительное число участников, пренебрегавших требованиями безопасности. О сути новых ограничений в Северной столице власти объявят позднее.

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Президент Колумбии Иван Дуке получил первую дозу вакцины от коронавируса компаний BioNTech/Pfizer. Кадры из военного госпиталя в Боготе показало центральное телевидение. Как ожидается, следующая прививка Дуке будет сделана в начале июля. Президент призвал жителей страны продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию в целях борьбы с пандемией.

Премьер Великобритании - против отзыва патентов на производство вакцин

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает выступать против отзыва патентов на производство вакцин от коронавируса. По его мнению, ключевым шагом является создание производственных мощностей по всему миру, особенно в Африке. "Ноу-хау тоже нужно делиться. Но в то же время необходимо защищать стимулы для инноваций", - заявил Джонсон. С его точки зрения, правильный способ - распределять вакцины по себестоимости, как это делает британско-шведская компания AstraZeneca.

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Эксперты по кибербезопасности ожидают роста числа хакерских атак в Германии и Европе в целом из-за пандемии. Волна цифровизации усилила эту угрозу, заявил глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбом (Arne Schönbohm) газете Frankfurter Allgemeine. "Многим компаниям пришлось сделать работу из дома возможной за очень короткое время", - напоминает он, указывая, что при этом информационной безопасностью часто пренебрегали. Прежде всего, аналитики опасаются так называемых атак программ-вымогателей, в ходе которых хакеры крадут данные у компаний, а затем шифруют их, чтобы вымогать выкуп.

++16.40++

Страны G7 призывают ВОЗ к тщательному расследованию происхождения коронавируса в Китае. В своем заключительном коммюнике главы государств и правительств стран "большой семрки" призвали к прозрачному изучению этой проблемы группой экспертов, в том числе к дальнейшим исследованиям не территории КНР.

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Страны "Группы семи" ("большой семерки", G7) намерены до конца 2022 года предоставить более бедным странам 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в Карбис-Бэй (полуостров Корнуолл), где проходил саммит G7. Германия, в частности, профинансирует поставку 350 млн доз в рамках глобального механизма COVAX, призванного обеспечить равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Из собственных запасов ФРГ на эти цели пойдут 30 млн доз. При наличии излишков показатель может быть увеличен, однако делать прогнозы пока преждевременно, в частности, из-за сокращения производства у корпорации Johnson&Johnson, отметила канцлер.

Более четверти жителей ФРГ полностью вакцинированы от коронавируса

Производство вакцины BioNTech, Марбург

++12.00++

Более четверти жителей Германии полностью вакцинированы против коронавируса. По данным министерства здравоохранения ФРГ и Института Роберта Коха (RKI), уровень завершенной вакцинации на 13 июня составил 25,7 процента. Одну прививку получили 40 миллионов жителей страны, что соответствует 48,1 процента.

В России - самый высокий суточный показатель заражений с февраля

++11.00++

Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) призвала власти федеральных земель пересмотреть необходимость ношения защитных масок на фоне снижающихся показателей заражений коронавирусом в стране. Прежде всего, по словам Ламбрехт, речь идет о школах, поскольку дети и подростки испытывают максимальные неудобства в связи с требованием носить маски. Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki), в свою очередь заявил, что Германия должна полностью отказаться от ношения масок. "При очевидном коэффициенте заболеваемости ниже 35 государство не должно ограничивать какие-либо основные права для всех граждан", - подчеркнул он.

++11.00++

В России зарегистрирован самый высокий суточный показатель заражений коронавирусом с февраля: за последние сутки выявлено 14 723 новых случаев заболеваний, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Более половины случаев приходится на Москву - там зафиксированы 7704 новых случаев за сутки. В связи с резким всплеском заболеваний мэр российской столицы Сергей Собянин распорядился сделать дни с 12 по 20 июня нерабочими.

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Болтон, Великобритания

В Великобритании растет число заражений коронавирусом несмотря на высокий уровень вакцинации. Более 60 процентов населения страны получили минимум одну дозу вакцины, 43 процента привиты полностью. Тем не менее 12 июня были зарегистрированы 7738 новых случаев инфекций. При этом защитный эффект вакцины против тяжелых течений ковида очевиден: несмотря на высокие цифры заражений, количество смертей в сутки не превышает десяти. В связи с растущими цифрами заражений премьер-министр ВеликобританииБорис Джонсон выразил сомнения в том, что оставшиеся антикоронавирусные ограничения будут отменены 21 июня, как планировалось ранее.

Суточный прирост заражений в Германии упал ниже 1500

++09.00++

В юго-восточном Китае выявлены тяжелые формы ковида у людей, зараженных дельта-вариантом коронавируса (так называемым индийским штаммом). Симптомы заболевания отличаются и более опасны, чем у первоначальной версии коронавируса, распространившегося в Ухане в 2019 году, сообщает The New York Times. По данным китайских врачей, состояние пациентов ухудшается гораздо быстрее, концентрация вируса в организме намного выше и снижается медленнее. Примерно у 12 процентов заболевших спустя 3-4 дня после появления первых симптомов состояние характеризуется как серьезное или критическое, говорит директор отделения интенсивной медицины в Университете Гуанчжоу Гуань Сяндун. В прошлом этот показатель составлял в среднем 2-3 процента, в отдельных случаях повышаясь до 10 процентов.

++07.00++

Правительство ФРГ исключило из списка стран с повышенным риском заражения коронавирусом Украину, Армению, Азербайджан, Молдавию, Сербию, Македонию, Австрию, США, Канаду, а также отдельные регионы Греции, Хорватии и Швейцарии. Зонами повышенного риска больше не считаются также острова Мадейра и Кипр.

Дюссельдорф

++05.50++

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1489 случаев - на 951 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 17,3 случая заражения (днем ранее - 18,3). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 18 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 89 834. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 714 969 случаев заражения. В Германии живут около 84 млн человек.

++04.50++

Депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко потребовал у тех москвичей, кто еще не привился и не переболел, воспользоваться введенными властями Москвы дополнительными выходными с 15 по 19 июня, чтобы получить вакцину от коронавируса.

++03.40++

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в том числе утечку из лаборатории. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам Гебрейесуса, выводы, сделанные после первого этапа расследованийо происхождении коронавируса, не являются окончательными.

Китайские ученые нашли 24 новых генома коронавирусов у летучих мышей

++02.30++

Китайские ученые изучили биоматериалы летучих мышей, собранные на юге страны в 2019-2020 годах, и нашли 24 новых генома коронавирусов. Четыре из них оказались похожими на SARS-CoV-2. Несколько месяцев назад появилось исследование британских, немецких и американских ученых, в котором говорилось, что измения климата привели к увеличению популяции летучих мышей в Китае и их видовому многоборазию.

++01.25++

Здание МГУ

Московские вузы на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня переведут на удаленку сдачу экзаменов и аттестации. В случае, если экзамены нельзя провести дистанционно, они пройдут при соблюдении эпидемических ограничений.

++00.15++

Новые штаммы вируса внесли изменения в клиническую картину течения COVID-19. Если раньше характерными признаками были лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то сейчас ими стали головная боль, насморк и боль в горле, сообщает издание Mirror со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона.



Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 июня >>>

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