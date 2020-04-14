Коронавирус в России: штрафы за нарушение самоизоляции работают?

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Российские чиновники утверждают, что страна вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Помогли ли штрафные меры властей замедлить распространение вируса? Взгляд Сергея Елкина.
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Автор: Сергей Елкин
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