Коронавирус: В России выявлено опять более девяти тысяч новых инфицированных

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 130,6 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 105 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 3 апреля (время московское).

В ФРГ первую дозу вакцины получили более 12 процентов жителей

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По данным министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn), более двенадцати процентов жителей Германии получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса. Это более 10 млн граждан, написал в Twitter политик от ХДС в субботу. Из этого числа - 4,3 млн человек уже получили вторую дозу. Только в пятницу, по данным Института имени Роберта Коха и Министерства здравоохранения, было вакцинировано около 217 000 человек. До сих пор, по данным Шпана, было введено чуть менее 10,7 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, 0,7 млн доз Moderna и 2,9 млн доз AstraZeneca.

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В Грузию в субботу доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса COVID-19 "Синофарм", сообщил "Интерфакс". Как заявили в грузинском Минздраве, использование препарата начнется после того, как он получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.

В то же время, по словам, замглавы Минздрава Грузии Тамары Габуния, вакцину "Синофарм" уже используют десятки стран и ею вакцинированы более 40 миллионов человек в мире. "Мы ожидаем, что к середине апреля вакцина получит авторизацию ВОЗ для неотложного применения", - отметила она.

Ранее в марте в Грузию были доставлены вакцины AstraZeneca (43 200 доз) и BioNTech/Pfizer (29 500 доз). В Минздраве сообщали, что надеются получить до 1 миллиона доз немецко-американской вакцины.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 580 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 6 человек. В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 283 369 случаев заражения, всего скончались 3 804 человека.

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Из-за пандемии коронавируса и сопровождавших ее локдаунов жители Германии в 2020 году стали пить больше кофе, но не в ресторанах и кафе, которые долгие месяцы оставались закрытыми, а дома. Как сообщает агентство dpa, со ссылкой на Объединение торговцев кофе, среднестатистический немец в прошлом году выпил по 168 литров тонизирующего напитка или на 20 чашек больше, чем в 2019 году. Общее потребление кофе в ФРГ в домашних условиях в первый год пандемии выросло на 37 000 тонн или на 11 процентов. В то же время потребление кофе в ресторанах, кафе и на рабочем месте снизилось на 30 300 тонн или на 23 процента.

В России - вновь более 9000 новых случаев заражения

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В России суточный прирост количества инфицированных коронавирусом вырос и вновь превысил отметку девять тысяч человек. По данным оперативного штаба, за прошедшие 24 часа в столице выявлено 9021 случаев инфицирования, умерли за сутки 384 пациента. По данным на пятницу, в РФ было зафиксировано 8792 заражений, что на 229 случаев меньше, чем в субботу.

В Москве число новых заражений коронавирусом вновь превысило 2000 и составило 2011 случаев, 52 пациента скончались.

С момента начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 572 077 случаев коронавирусной инфекции, 100 017 умерших и 4 195 869 выздоровевших.

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Президент Аргентины Альберто Фернандес, по его собственным словам, был положительно протестирован на коронавирус, хотя несколько недель назад ему сделали прививку российской вакциной "Спутник V". "Отрезвляющий результат теста застал меня в 62-й день рождения, написал глава государства в Twitter в ночь на субботу.

Из-за головной боли и повышенной температуры на 37,3 градуса он сначала прошел тест на антитела и после положительного результата ушел в карантин. Для подтверждения он сделал более точный ПЦР-тест, результат которого пока неизвестен. По данным офиса президента, Фернандес был вакцинирован российским препаратом "Спутник V" 21 января 2021 года в клинике в Буэнос-Айресе.

Российская вакцина до сих пор не допущена к использованию в Германии и Европейском Союзе. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в настоящее время рассматривает заявку на одобрение препарата в ЕС.

Сбербанк предсказал начало третьей волны в РФ в середине апреля

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В России к середине апреля почти в два раза возрастет число случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в прогнозе Сбербанка.

Аналитики "Сбериндекса" предсказывают, что 15 апреля в РФ будет выявлено более 15 тысяч случаев инфицирования. Такие показатели были зафиксированы в октябре 2020 года, после чего в стране началась вторая волна коронавируса. Аналогичный прогноз аналитики делают и для Москвы: с нынешних 1764 случаев заражения в день показатель увеличится к 15 апреля до 3749.

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В Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд - 20 341 новый случай заражения коронавирусом. Кроме того, от последствий COVID-19 умерли 396 пациентов, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Из-за затянувшегося локдауна в Германии Федеральное агентство по труду нуждается в дополнительных дотациях из бюджета. Как сообщила газете Rheinischen Post отвечающая за финансовые вопросы член правления агентства Кристиане Шёнефельд (Christiane Schönefeld) в текущем году организации было выделено на меры по поддержанию рынка труда в условиях пандемии 3,3 млрд евро, однако уже сейчас ясно, что этих средств не хватит.

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Запрет на выход из дома в ночное время начал действовать с 3 апреля в Кишиневе, а также во втором по величине городе Молдовы Бельцы. Это и ряд других ограничений, введенных Комиссией по чрезвычайным ситуациям на фоне ухудшения эпидемической обстановки, будут действовать до 30 мая.

В двух крупнейших городах запрещено находиться на улице в период с 23.00 до 05.00 часов. Исключения сделали для тех, кто в это время оказался в пути в связи расписанием самолетов и поездов, а также исполняющих свои профессиональные обязанности или нуждающихся в помощи врача. За соблюдением ограничений в период чрезвычайного положения будут следить военные.

В США привили почти треть населения

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В США уже почти треть населения - более 100 млн человек - получили как минимум первую прививку от коронавируса. Около 58 миллионов привиты полностью. В Соединенных Штатах ежедневно делают около 3 миллионов противовирусных инъекций.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в особо уязвимой возрастной группе - старше 65 лет - вакцинированы три четверти американцев, около 54 процентов - полностью.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 18 129 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 873 190 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 120 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 76 895. Выздоровели более 2,5 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 131,4 случая заражения. Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, как правило, бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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В Бразилии за сутки от COVID-19 скончались 2922 человека. Общее число инфицированных в стране увеличилось на 70 238 человек. Всего с начала эпидемии в стране выявлено около 13 миллионов случаев заражения SARS-CoV-2 и более 325 тыс. скончавшихся. В Бразилии, наиболее пострадавшей после США стране, проживают более 213,6 млн человек.

Во Франции введен общенациональный локдаун

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Во Франции с 3 апреля введен общенациональный локдаун сроком на один месяц. В частности, во всех 96 департаментах вводится комендантский час с 19.00 и запрет удаляться от места жительства более, чем на 10 километров. Работающим жителям страны рекомендовано перейти на удаленный режим. С 5 апреля минимум на три недели закроются школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.

Ранее жесткие противоэпидемические ограничения были введены только в столичной провинции Иль-де-Франс, Лионе и еще нескольких регионах. С начала эпидемии во Франции выявлено более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа и более 96 тыс. летальных исходов. В стране проживают более 65 млн человек.

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Во Франции зарегистрированы три новых случая "атипичного тромбоза" после прививки вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Как сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM), все три инцидента произошли в период с 19 по 25 марта, два случая завершились летальным исходом.

В общей сложности во Франции после вакцинирования препаратом AstraZeneca выявлены 12 случаев тяжелых побочных явлений, проявившихся в возникновении тромбозов крупных вен, в основном, части мозга. По мнению специалистов, это могло быть спровоцировано снижением числа тромбоцитов в крови или нарушением свертываемости крови.

ANSM рекомендует привившимся этой вакциной немедленно обратиться к врачу, если такие симптомы, как головные боли, одышка, боль в груди или животе, отек ног, нарушения зрения или синяк вдали от места укола, сохраняются более трех дней.

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Во время столкновения с полицией вечерром 1 апреля

В Бельгии в брюссельском парке Камбрский лес полиция разогнала с применением слезоточивого газа и водометов нарушителей противоэпидемических ограничений. Перед этим полиция с помощью громкоговорителей призвала собравшихся покинуть парк в связи с нарушением предписаний. Со стороны протестующих в правоохранителей полетели бутылки, ветки и пиротехника. В результате было задержано 11 человек. Из-за пандемии коронавируса в Бельгии запрещено собираться на свежем воздухе компанией более четырех человек. Днем ранее в Камбрском лесу также произошли столкновения полиции и недовольных антикоронавирусными ограничениями.

В Берлине и Гамбурге ужесточены противоэпидемические меры

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Полицейский патруль в Гамбурге

В Берлине и Гамбурге с вечера пятницы вступили в силу ограничения передвижения в ночное время. Жителям столицы Германии в период с 21.00 до 5.00 разрешены передвижения вне жилища только в одиночку или вдвоем. А в крупнейшем портовом городе федерального значения в этот период действует полный запрет на выход из дома без уважительной причины.

Патрулирование обоих городов полицейскими усилено, нарушителям предписаний грозит штраф.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал жителей страны готовиться к еще нескольким неделям жестких ограничений. "Сейчас мы находимся посреди третьей волны пандемии. И чтобы ее переломить, нужны усилия со всех сторон. Ближайшие недели потребуют дальнейших тяжелых ограничений", - заявил Штайнмайер в пасхальном телевизионном обращении, транслировавшемся в пятницу, 2 апреля, общественно-правовыми телеканалами ARD и ZDF..

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Карлов мост в Праге

Правительства Словении и Австрии отправят в Чехию 10 тыс. доз вакцин от коронавируса. К такому решению Любляна и Вена пришли после того, как Брюссель раскритиковал страны за нежелание помочь своим партнерам из ЕС, сообщает The Guardian.

По словам премьер-министра Словении Янеза Янши, это будет ответная помощь Праге за поставки масок в 2020 году. Чехия - единственная страна Евросоюза, не получившая по программе распределения дополнительный объем вакцин, подчеркнул канцлер Австрии Себастьян Курц.

В Чехии за время пандемии зарегистрировали более 1,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2 и более 26,7 тысячи летальных исходов. В стране проживают 10,7 млн человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 апреля >>

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