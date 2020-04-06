 Коронавирус: В России ввели ограничения на торговлю масками | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2020

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Россия

Коронавирус: В России ввели ограничения на торговлю масками

Федеральным оператором по обеспечению потребностей субъектов РФ в защитных масках, респираторах и некоторые других медицинских изделиях станет корпорация "Росхимзащита".

Медработник в защитной маске в лаборатории

Респираторные маски снижают вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 правительство России установило ограничения на оптовую и розничную торговлю респираторами, защитными масками, марлей, медицинскими перчатками и комплектами медицинской защиты. Соответствующее постановление, срок действия которого ограничен 90 днями, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в понедельник, 6 апреля.

При этом федеральным оператором по обеспечению потребности субъектов РФ в перечисленных выше медицинских изделиях стала корпорация "Росхимзащита", относящаяся к структуре "Ростеха". Региональными операторами по их распространению будут организации с лицензией на оптовую торговлю лекарствами, указано в документе. 

Кроме прочего, постановление правительства РФ вводит запрет на розничную куплю-продажу защитных масок и других вышеназванных товаров "для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения".

Коронавирус в России

Также предписывается, что "для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров" размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10 процентов от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.

По информации газеты "Ведомости", "с начала февраля в России наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках". После оформления онлайн-заказа ждать доставки маски и респиратора приходится в среднем 4-6 дней, указывает издание.

По официальным данным за 6 апреля, число пациентов с коронавирусом в России составляет 6343 человека. За сутки, с 5 по 6 апреля, в стране было зафиксировано 954 новых случая инфицирования.

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    Где в Германии шьют защитные маски

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  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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Коронавирус в Германии: врачи бьют тревогу - не хватает масок и других средств индивидуальной защиты

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