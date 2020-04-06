Коронавирус: В России ввели ограничения на торговлю масками

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 правительство России установило ограничения на оптовую и розничную торговлю респираторами, защитными масками, марлей, медицинскими перчатками и комплектами медицинской защиты. Соответствующее постановление, срок действия которого ограничен 90 днями, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в понедельник, 6 апреля.

При этом федеральным оператором по обеспечению потребности субъектов РФ в перечисленных выше медицинских изделиях стала корпорация "Росхимзащита", относящаяся к структуре "Ростеха". Региональными операторами по их распространению будут организации с лицензией на оптовую торговлю лекарствами, указано в документе.

Кроме прочего, постановление правительства РФ вводит запрет на розничную куплю-продажу защитных масок и других вышеназванных товаров "для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения".

Коронавирус в России

Также предписывается, что "для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров" размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10 процентов от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.

По информации газеты "Ведомости", "с начала февраля в России наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках". После оформления онлайн-заказа ждать доставки маски и респиратора приходится в среднем 4-6 дней, указывает издание.

По официальным данным за 6 апреля, число пациентов с коронавирусом в России составляет 6343 человека. За сутки, с 5 по 6 апреля, в стране было зафиксировано 954 новых случая инфицирования.

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