Коронавирус: в реанимации во Франции - максимум пациентов с начала года

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 126 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 101 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 26 марта (время московское).

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С 1 декабря 2020 года по 25 марта Евросоюз экспортировал 77 млн доз вакцины, прививки сделаны с использованием 62 млн доз. Это следует из заявления председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которое она сделала на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем по итогам видеосаммита глав стран ЕС. Документ приводит пресс-служба ЕК.

"В целом, если посмотреть на количество людей, которые были полностью провакцинированы в Европе, то это 18,2 млн. Таким образом, 4,1 процента (населения - Ред.) уже получили две дозы", - отчиталась фон дер Ляйен.

Руководитель компании - производителя "Спутника V" оценил его экспортный потенциал

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Кампания по вакцинации "Спутником V" в БиГ

Экспортные продажи российской вакцины "Спутник V" к концу лета могут превысить 1 млрд долларов. Такую оценку приводит производитель препарата - руководитель компании "Р-Фарм" Алексей Репик. Его цитирует газета "Известия". В то же время Репик отмечает, что пока существенных отгрузок иностранным покупателям практически не было. "В апреле-мае ключевым фокусом все еще будет обеспечение собственного календаря" вакцинации, подчеркивает он. Каким образом удастся достичь подобного экспортного потенциала в столь короткие сроки он при этом не уточняет.

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В отделениях реанимации и интенсивной терапии во Франции в связи с COVID-19 находятся 4 709 человек - это наивысший показатель с начала года. По словам министра социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Верана, ситуация с пандемией в стране - "плохая". В этой связи режим регионального локдауна расширяется еще на три региона вокруг Лиона - департаменты Ньевр, Об и Рона, заявил Веран. Ограничения вступят в силу в ночь на 27 марта и будут действовать в течение четырех недель. Год назад, весной 2020 года, число пациентов с COVID-19 в реанимациях во Франции превышало 7 тыс.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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