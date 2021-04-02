Коронавирус: в Нидерландах временно приостановили вакцинацию AstraZeneca

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 130,6 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 105 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 3 апреля (время московское).

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Власти Нидерландов приняли решение временно приостановить применение вакцины AstraZeneca для всех категорий населения. Днем ранее в стране было принято решение прививать этой вакциной только людей старше 60 лет. У этой возрастной категории пока не обнаружены побочные реакции после вакцинирования в виде образования тромбов. Временная приостановка использования вакцины продлится до 7 апреля.

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил о начале новой четвертой волны коронавируса в стране. "К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна, а в ряде других провинций она может начаться", - считает политик.

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В Великобритании после 18 млн прививок антикоронавирусной вакциной AstraZeneca зафиксировано семь летальных исходов от редкого вида тромбоза. Однако пока не установлено, наступила ли смерть от побочных эффектов вакцины или случайно, сообщила глава британского агентства по контролю за лекарственными препаратами Джун Рейн. При этом она подчеркнула, что "преимущества от предотвращения COVID-19 и его осложнений по-прежнему превышают любые риски, поэтому каждому, кто получает приглашение, следует делать прививку". Ранее ведомство сообщило о 30 случаях редкого вида тромбоза по результатам 18,1 млн прививок вакциной AstraZeneca.

В ФРГ первую дозу вакцины получили более 12 процентов жителей

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По данным министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn), более двенадцати процентов жителей Германии получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса. Это более 10 млн граждан, написал в Twitter политик от ХДС в субботу. Из этого числа - 4,3 млн человек уже получили вторую дозу. Только в пятницу, по данным Института имени Роберта Коха и Министерства здравоохранения, было вакцинировано около 217 000 человек. До сих пор, по данным Шпана, было введено чуть менее 10,7 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, 0,7 млн доз Moderna и 2,9 млн доз AstraZeneca.

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В Грузию в субботу доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса COVID-19 "Синофарм", сообщил "Интерфакс". Как заявили в грузинском Минздраве, использование препарата начнется после того, как он получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.

В то же время, по словам, замглавы Минздрава Грузии Тамары Габуния, вакцину "Синофарм" уже используют десятки стран и ею вакцинированы более 40 миллионов человек в мире. "Мы ожидаем, что к середине апреля вакцина получит авторизацию ВОЗ для неотложного применения", - отметила она.

Ранее в марте в Грузию были доставлены вакцины AstraZeneca (43 200 доз) и BioNTech/Pfizer (29 500 доз). В Минздраве сообщали, что надеются получить до 1 миллиона доз немецко-американской вакцины.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 580 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 6 человек. В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 283 369 случаев заражения, всего скончались 3 804 человека.

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Из-за пандемии коронавируса и сопровождавших ее локдаунов жители Германии в 2020 году стали пить больше кофе, но не в ресторанах и кафе, которые долгие месяцы оставались закрытыми, а дома. Как сообщает агентство dpa, со ссылкой на Объединение торговцев кофе, среднестатистический немец в прошлом году выпил по 168 литров тонизирующего напитка или на 20 чашек больше, чем в 2019 году. Общее потребление кофе в ФРГ в домашних условиях в первый год пандемии выросло на 37 000 тонн или на 11 процентов. В то же время потребление кофе в ресторанах, кафе и на рабочем месте снизилось на 30 300 тонн или на 23 процента.

В России - вновь более 9000 новых случаев заражения

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В России суточный прирост количества инфицированных коронавирусом вырос и вновь превысил отметку девять тысяч человек. По данным оперативного штаба, за прошедшие 24 часа в столице выявлено 9021 случаев инфицирования, умерли за сутки 384 пациента. По данным на пятницу, в РФ было зафиксировано 8792 заражений, что на 229 случаев меньше, чем в субботу.

В Москве число новых заражений коронавирусом вновь превысило 2000 и составило 2011 случаев, 52 пациента скончались.

С момента начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 572 077 случаев коронавирусной инфекции, 100 017 умерших и 4 195 869 выздоровевших.

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Президент Аргентины Альберто Фернандес, по его собственным словам, был положительно протестирован на коронавирус, хотя несколько недель назад ему сделали прививку российской вакциной "Спутник V". "Отрезвляющий результат теста застал меня в 62-й день рождения, написал глава государства в Twitter в ночь на субботу.

Из-за головной боли и повышенной температуры на 37,3 градуса он сначала прошел тест на антитела и после положительного результата ушел в карантин. Для подтверждения он сделал более точный ПЦР-тест, результат которого пока неизвестен. По данным офиса президента, Фернандес был вакцинирован российским препаратом "Спутник V" 21 января 2021 года в клинике в Буэнос-Айресе.

Российская вакцина до сих пор не допущена к использованию в Германии и Европейском Союзе. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в настоящее время рассматривает заявку на одобрение препарата в ЕС.

Сбербанк предсказал начало третьей волны в РФ в середине апреля

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В России к середине апреля почти в два раза возрастет число случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в прогнозе Сбербанка.

Аналитики "Сбериндекса" предсказывают, что 15 апреля в РФ будет выявлено более 15 тысяч случаев инфицирования. Такие показатели были зафиксированы в октябре 2020 года, после чего в стране началась вторая волна коронавируса. Аналогичный прогноз аналитики делают и для Москвы: с нынешних 1764 случаев заражения в день показатель увеличится к 15 апреля до 3749.

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В Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован новый наивысший суточный показатель - 20 341 новый случай заражения коронавирусом. Кроме того, от последствий COVID-19 умерли 396 пациентов, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Из-за затянувшегося локдауна в Германии Федеральное агентство по труду нуждается в дополнительных дотациях из бюджета. Как сообщила газете Rheinischen Post отвечающая за финансовые вопросы член правления агентства Кристиане Шёнефельд (Christiane Schönefeld) в текущем году организации было выделено на меры по поддержанию рынка труда в условиях пандемии 3,3 млрд евро, однако уже сейчас ясно, что этих средств не хватит.

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Запрет на выход из дома в ночное время начал действовать с 3 апреля в Кишиневе, а также во втором по величине городе Молдовы Бельцы. Это и ряд других ограничений, введенных Комиссией по чрезвычайным ситуациям на фоне ухудшения эпидемической обстановки, будут действовать до 30 мая.

В двух крупнейших городах запрещено находиться на улице в период с 23.00 до 05.00 часов. Исключения сделали для тех, кто в это время оказался в пути в связи расписанием самолетов и поездов, а также исполняющих свои профессиональные обязанности или нуждающихся в помощи врача. За соблюдением ограничений в период чрезвычайного положения будут следить военные.

В США привили почти треть населения

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В США уже почти треть населения - более 100 млн человек - получили как минимум первую прививку от коронавируса. Около 58 миллионов привиты полностью. В Соединенных Штатах ежедневно делают около 3 миллионов противовирусных инъекций.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в особо уязвимой возрастной группе - старше 65 лет - вакцинированы три четверти американцев, около 54 процентов - полностью.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 18 129 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 873 190 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 120 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 76 895. Выздоровели более 2,5 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 131,4 случая заражения. Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, как правило, бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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В Бразилии за сутки от COVID-19 скончались 2922 человека. Общее число инфицированных в стране увеличилось на 70 238 человек. Всего с начала эпидемии в стране выявлено около 13 миллионов случаев заражения SARS-CoV-2 и более 325 тыс. скончавшихся. В Бразилии, наиболее пострадавшей после США стране, проживают более 213,6 млн человек.

Во Франции введен общенациональный локдаун

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Во Франции с 3 апреля введен общенациональный локдаун сроком на один месяц. В частности, во всех 96 департаментах вводится комендантский час с 19.00 и запрет удаляться от места жительства более, чем на 10 километров. Работающим жителям страны рекомендовано перейти на удаленный режим. С 5 апреля минимум на три недели закроются школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.

Ранее жесткие противоэпидемические ограничения были введены только в столичной провинции Иль-де-Франс, Лионе и еще нескольких регионах. С начала эпидемии во Франции выявлено более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа и более 96 тыс. летальных исходов. В стране проживают более 65 млн человек.

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Во Франции зарегистрированы три новых случая "атипичного тромбоза" после прививки вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Как сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM), все три инцидента произошли в период с 19 по 25 марта, два случая завершились летальным исходом.

В общей сложности во Франции после вакцинирования препаратом AstraZeneca выявлены 12 случаев тяжелых побочных явлений, проявившихся в возникновении тромбозов крупных вен, в основном, части мозга. По мнению специалистов, это могло быть спровоцировано снижением числа тромбоцитов в крови или нарушением свертываемости крови.

ANSM рекомендует привившимся этой вакциной немедленно обратиться к врачу, если такие симптомы, как головные боли, одышка, боль в груди или животе, отек ног, нарушения зрения или синяк вдали от места укола, сохраняются более трех дней.

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Во время столкновения с полицией вечерром 1 апреля

В Бельгии в брюссельском парке Камбрский лес полиция разогнала с применением слезоточивого газа и водометов нарушителей противоэпидемических ограничений. Перед этим полиция с помощью громкоговорителей призвала собравшихся покинуть парк в связи с нарушением предписаний. Со стороны протестующих в правоохранителей полетели бутылки, ветки и пиротехника. В результате было задержано 11 человек. Из-за пандемии коронавируса в Бельгии запрещено собираться на свежем воздухе компанией более четырех человек. Днем ранее в Камбрском лесу также произошли столкновения полиции и недовольных антикоронавирусными ограничениями.

В Берлине и Гамбурге ужесточены противоэпидемические меры

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Полицейский патруль в Гамбурге

В Берлине и Гамбурге с вечера пятницы вступили в силу ограничения передвижения в ночное время. Жителям столицы Германии в период с 21.00 до 5.00 разрешены передвижения вне жилища только в одиночку или вдвоем. А в крупнейшем портовом городе федерального значения в этот период действует полный запрет на выход из дома без уважительной причины.

Патрулирование обоих городов полицейскими усилено, нарушителям предписаний грозит штраф.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал жителей страны готовиться к еще нескольким неделям жестких ограничений. "Сейчас мы находимся посреди третьей волны пандемии. И чтобы ее переломить, нужны усилия со всех сторон. Ближайшие недели потребуют дальнейших тяжелых ограничений", - заявил Штайнмайер в пасхальном телевизионном обращении, транслировавшемся в пятницу, 2 апреля, общественно-правовыми телеканалами ARD и ZDF..

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Карлов мост в Праге

Правительства Словении и Австрии отправят в Чехию 10 тыс. доз вакцин от коронавируса. К такому решению Любляна и Вена пришли после того, как Брюссель раскритиковал страны за нежелание помочь своим партнерам из ЕС, сообщает The Guardian.

По словам премьер-министра Словении Янеза Янши, это будет ответная помощь Праге за поставки масок в 2020 году. Чехия - единственная страна Евросоюза, не получившая по программе распределения дополнительный объем вакцин, подчеркнул канцлер Австрии Себастьян Курц.

В Чехии за время пандемии зарегистрировали более 1,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2 и более 26,7 тысячи летальных исходов. В стране проживают 10,7 млн человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 апреля >>

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