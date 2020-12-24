Коронавирус: в Москве расширили списки вакцинируемых

ММировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 81,1 млн жителей планеты. Свыше 1,77 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 57,26 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 28 декабря (время московское).

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Беларусь вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, считает главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. По его мнению, после новогодних праздников в стране может начаться постепенное снижение уровня заболеваемости. За все время пандемии в Беларуси выявлено около 185 тысяч случаев инфицирования, более 1,3 тысяч пациентов скончались.

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В Москве расширили список вакцинируемых от SARS-CoV-2. Теперь получить прививку могут москвичи старше 60 лет, сотрудники ЖКХ, общепита, спортивных организаций, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

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Новый вариант коронавируса, выявленный в Великобритании, более заразен для детей из-за высокой способности проникать в клетки, заявила профессор Имперского колледжа Лондона Венди Барклай. Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее, чем другие виды вируса.

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За прошедшие сутки в Москве скончались 76 человек с диагностированным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число смертей в российской столице составило 10 989. Это самый высокий показатель среди регионов. За Москвой идут Санкт-Петербург, где умерли 7378 человек, и Московская область с 2813 смертями. В общей сложности в Москве заражение коронавирусом выявили у 786,2 тыс. человек

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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