Коронавирус: в Москве задержали мужчину, выгуливавшего собаку

В Москве в субботу, 4 апреля, полицейские задержали мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах. Видео задержания опубликовала очевидица в районном микроблоге "Патриаршие" в Twitter.
На записи видно, как двое сотрудников полиции в защитных масках несколько секунд о чем-то спорят с хозяином собаки, после чего сажают его силой в служебную машину. Собака, наблюдающая за сценой, находясь за ограждением, остается одна на улице.
Как пишет "Новая газета", вскоре животное забрала жена задержанного, которая узнала о случившемся из районного чата владельцев собак. По данным издания, мужчина выгуливал собаку в 70 метрах от дома. Меры по самоизоляции, введенные в Москве из-за пандемии легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, разрешают выгуливать домашних животных на расстоянии 100 метров от собственного дома.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов