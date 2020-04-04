Коронавирус: в Москве задержали мужчину, выгуливавшего собаку

В Москве в субботу, 4 апреля, полицейские задержали мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах. Видео задержания опубликовала очевидица в районном микроблоге "Патриаршие" в Twitter.

На записи видно, как двое сотрудников полиции в защитных масках несколько секунд о чем-то спорят с хозяином собаки, после чего сажают его силой в служебную машину. Собака, наблюдающая за сценой, находясь за ограждением, остается одна на улице.

Как пишет "Новая газета", вскоре животное забрала жена задержанного, которая узнала о случившемся из районного чата владельцев собак. По данным издания, мужчина выгуливал собаку в 70 метрах от дома. Меры по самоизоляции, введенные в Москве из-за пандемии легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, разрешают выгуливать домашних животных на расстоянии 100 метров от собственного дома.

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