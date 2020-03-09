Коронавирус в Европе: карантин в школах, отмена массовых мероприятий

Чешские власти объявили во вторник, 10 марта, об отмене занятий во всех учебных заведениях страны на неопределенный срок. Запрещены массовые мероприятия численностью более 100 человек. В стране с 10-миллионным населением зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. О закрытии школ, университетов и детских садов объявили и власти Греции, ограничив срок карантина двумя неделями.
В Словакии, где подтверждены 7 случаев инфекции, закрылись школы только в столице Братиславе. Но до 23 марта действует запрет на публичные церковные службы по всей стране наряду с другими публичными собраниями. Список новых запретов обновляется ежедневно.
Европейские страны усиливают пограничный контроль, опасаясь судьбы Италии
В Польше, с населением 38 миллионов, подтвержден 21 случай заражения вирусом. Там тоже запрещены массовые мероприятия, в университетах частично отменены занятия и введен дополнительный медицинский контроль на границах с Германией и Чехией, а также с Украиной, Беларусью и Литвой.
Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. Все европейские страны опасаются такого масштаба распространения эпидемии, которое испытывает на себе Италия, где число заболевших превысило отметку в 10 тысяч человек, 631 человек уже скончался.
Резкий скачок подтвержденных случаев в Германии
В течение дня 10 марта только в шести федеральных землях Германии - Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, а также Нижняя Саксония и Берлин - были зафиксированы еще 200 новых случаев заражения. Такой вывод журналисты сделали из поступающих данных от властей регионов, сравнив их с общенациональными цифрами за понедельник, когда был озвучено общее число в 1139 заразившихся, двое из них скончались. Обновление данных ожидается в среду, 11 марта.
Местные власти во многих городах Германии принимают решения об ограничении публичных собраний с большим количеством участников и массовых мероприятий. Так, в Берлине решение прекратить все представления в государственных культурных учреждениях до окончания пасхальных каникул 19 апреля. Эти ограничения затронут, в частности, филармонию, Берлинскую государственную оперу, Немецкую оперу, "Комише опер", концертный зал "Фридрихштадтпаласт". В Мюнхене отменяются выступления в Баварской государственной опере. В Северном Рейне - Вестфалии объявили об отмене любых мероприятий с более чем 1000 участников.
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Автор: Елена Гункель