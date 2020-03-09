 Коронавирус в Европе: карантин в школах, отмена массовых мероприятий | Новости из Германии о Европе | DW | 10.03.2020

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Европа

Коронавирус в Европе: карантин в школах, отмена массовых мероприятий

Отменили учебу в школах и вузах Чехии и Греции, в Польше занятия отменены в университетах. В Германии за день число инфицированных подскочило на 200 человек.

Медицинский контроль в Нюртингене, Германия

Чешские власти объявили во вторник, 10 марта, об отмене занятий во всех учебных заведениях страны на неопределенный срок. Запрещены массовые мероприятия численностью более 100 человек. В стране с 10-миллионным населением зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.  О закрытии школ, университетов и детских садов объявили и власти Греции, ограничив срок карантина двумя неделями.

В Словакии, где подтверждены 7 случаев инфекции, закрылись школы только в столице Братиславе. Но до 23 марта действует запрет на публичные церковные службы по всей стране наряду с другими публичными собраниями. Список новых запретов обновляется ежедневно. 

Европейские страны усиливают пограничный контроль, опасаясь судьбы Италии

В Польше, с населением 38 миллионов, подтвержден 21 случай заражения вирусом. Там тоже запрещены массовые мероприятия, в университетах частично отменены занятия и введен дополнительный медицинский контроль на границах с Германией и Чехией, а также с Украиной, Беларусью и Литвой.

Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. Все европейские страны опасаются такого масштаба распространения эпидемии, которое испытывает на себе Италия, где число заболевших превысило отметку в 10 тысяч человек, 631 человек уже скончался.

Резкий скачок подтвержденных случаев в Германии

В течение дня 10 марта только в шести федеральных землях Германии - Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, а также Нижняя Саксония и Берлин - были зафиксированы еще 200 новых случаев заражения. Такой вывод журналисты сделали из поступающих данных от властей регионов, сравнив их с общенациональными цифрами за понедельник, когда был озвучено общее число в 1139 заразившихся, двое из них скончались. Обновление данных ожидается в среду, 11 марта.

Местные власти во многих городах Германии принимают решения об ограничении публичных собраний с большим количеством участников и массовых мероприятий. Так, в Берлине решение прекратить все представления в государственных культурных учреждениях до окончания пасхальных каникул 19 апреля. Эти ограничения затронут, в частности, филармонию, Берлинскую государственную оперу, Немецкую оперу, "Комише опер", концертный зал "Фридрихштадтпаласт". В Мюнхене отменяются выступления в Баварской государственной опере. В Северном Рейне - Вестфалии объявили об отмене любых мероприятий с более чем 1000 участников.

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Коронавирус в Евросоюзе

  • Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан дает интервью

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Правительство Германии предупреждает о начале эпидемии

    До 25 февраля в Германии было зарегистрировано "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все эти пациенты проживали в Баварии, большинство из них уже выздоровели. После того как стало известно о ряде новых случаев заражения (в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что страна находится на пороге эпидемии.

  • Ученики, не услышавшие объявления о закрытии школы, стоят перед дверьми школы

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Закрытые школы и детские сады

    26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.

  • Университетская клинике в Дюссельдорфе

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Первоисточник инфекции часто остается неизвестным

    Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

  • Университетская клиника в Тюбингене

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач

    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Защитные маски на лицах прохожих

    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Карнавал - несмотря на коронавирус

    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


Контекст

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса.  

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