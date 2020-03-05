Коронавирус в Германии: что происходит в столице и регионах

В Германии не осталось ни одной федеральной земли, не затронутой коронавирусом SARS-CoV-2. Число инфицированных растет с каждым днем, причем, все быстрее. "В целом рост довольно быстрый, мы это видели и в других странах", - заявил на ежедневном брифинге в четверг, 12 марта, Ларс Шаде (Lars Schaade), заместитель директора Института имени Роберта Коха - главного учреждения Германии, занимающегося изучением инфекционных болезней. Важно, по его словам, добиться в ближайшие дни и недели замедления распространения эпидемии, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь всем тяжелым пациентам.

Как минимум два раза в день обновляется сайт этого института, на котором ведется статистика заболеваний SARS-CoV-2 и смертельных случаев в Германии и других странах мира. Ко второй половине дня в этот четверг число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ФРГ превысило 2100 человек, от последствий заболевания скончались пятеро. Добрался вирус и до парламентского квартала в Берлине.

Депутаты бундестага в карантине

Очевидно, во время лыжного отпуска в Австрии коронавирус подхватил депутат бундестага из фракции оппозиционной Свободной демократической партии Германии (СвДП) 41-летний Хаген Райнхольд (Hagen Reinhold). Сам он уже идет на поправку, но все сотрудники его офиса отправлены по домам в карантин.

Во время поименных голосований в бундестаге всегда столпотворение

В домашнем карантине также группа депутатов от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), принимавших участие в совещании, на котором, как выяснилось позднее, присутствовал один инфицированный чиновник министерства юстиции. Добровольно остался на две недели в домашней изоляции эксперт фракции СДПГ по медицинским вопросам, в прошлом практикующий врач Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), претендовавший в свое время на пост министра здравоохранения.

"Бундестаг - это зона повышенного риска, поскольку здесь собираются много людей, имевших до этого контакты со многими другими людьми", - объяснил он по телефону журналистам мотивы своего добровольного отшельничества.

Отменены в бундестаге и все поименные голосования, при которых депутаты должны опускать свои личные карточки в одну из трех урн - "за", "против" или "воздержался". Такая мера принята потому, что в моменты голосования у урн всегда возникают столпотворения депутатов.

Журналистам следует держаться подальше друг от друга

Регулярные правительственные пресс-конференции с участием официального представителя канцлера и пресс-секретарей всех немецких министерств пока не отменены. Проходят они по понедельникам, средам и пятницам в зале берлинского союза журналистов, аккредитованных при правительстве и парламенте Германии (Bundespressekonferenz). Именно в этом зале в среду, 11 марта, выступали канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn).

Слева направо: директор института Коха Лотар Вилер, министр здравоохранения Йенс Шпан и канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции 11 марта

Отвечая на один из вопросов, Меркель обратила внимание, что некоторые журналисты, вопреки советам медиков, прикасаются руками к своим лицам и явно не соблюдают рекомендуемую дистанцию в один метр друг от друга. На той пресс-конференции выдерживать дистанцию в метр было невозможно - слишком много журналистов пришли послушать канцлера.

Но правление Bundespressekonferenz замечание канцлера учло. Корреспондент DW и другие члены союза журналистов получили накануне циркулярное электронное письмо, в котором содержится убедительная просьба к представителям СМИ впредь не садиться в зале слишком близко друг ко другу, оставлять между соседями по одному свободному месту слева и справа, а также в ряду перед собой.

Полномочия райздравотдела и министра здравоохранения

В Германии тем временем растет недовольство действиями центральных властей, многие считают их недостаточно решительными. Это относится и к канцлеру Ангеле Меркель. Многие упрекают ее в том, что она слишком поздно высказалась на тему коронавируса и не взяла меры по противодействию эпидемии под свой личный контроль. "Я рад, что Ангела Меркель наконец вынырнула", - едко прокомментировал ее пресс-конференцию в среду правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller). Но звучат мнения и в поддержку действий Меркель.

Критикуют в ФРГ и строго соблюдаемые принципы германского федерализма, согласно которым вопросы здравоохранения относятся к полномочиям местных властей. "От любого начальника райздравотдела зависит больше, чем от федерального министра здравоохранения", - пошутил в этой связи управделами фракции СДПГ Карстен Шнайдер (Carsten Schneider). Но это, добавил он, тема на будущее.

В Берлине закрываются клубы и театры, отменяются турниры

В Берлине, который имеет статус одной из 16 федеральных земель, эпидемиологическая ситуация пока остается сравнительно благополучной. 12 марта в городе было чуть больше сотни зарегистрированных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, то есть, в разы меньше, чем, например, в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии или Баден-Вюртемберге. И правящий бургомистр Берлина довольно долго не решался последовать примеру властей других федеральных земель, запретивших проведение мероприятий с числом участников более 1000 человек.

Одно из зданий Технического университета в Берлине

Но наряду с этой мерой за последние сутки в Берлине приняты и другие. Закрыты большие залы государственных театров и опер. Отложено начало летнего семестра в берлинских университетах. А Технический университет к тому же закрыл на неопределенное время все свои библиотеки и читальные залы, оборудованные публичными компьютерами.

Один за другим закрываются популярные столичные клубы. Первым стал клуб Trompete в берлинском районе Тиргартен, где от одного инфицированного посетителя заразились сразу 16 человек. Закрылись также клуб Acud и всемирно известный ночной техно-клуб Berghain, занявший в свое время первое место в списке "Ста лучших клубов мира" по версии английского журнала DJmag.

После острых споров правление одного из ведущих в Берлине клубов спортивных танцев - TSZ Blau Gold Berlin - отменило запланированный на 14 марта крупный турнир для всех классов и возрастных категорий детей, юниоров и молодежи, на который обычно съезжаются участники со всей Германии.

Раздолье для "зайцев" в Берлине

К своеобразным защитным мерам прибегли берлинские предприятия общественного транспорта (Berliner Verkehrsbetriebe, BVG). Водителям автобусов с этого четверга запретили открывать на остановках передние двери, через которые полагается заходить новым пассажирам, либо предъявляя водителю проездной билет, либо покупая у него одноразовый.

Передние двери берлинских автобусов теперь остаются закрытыми

Чтобы не заразиться коронавирусом, водители теперь билеты не продают, от пассажирского салона они даже отделены красно-белой лентой. Таким образом проверка на наличие билетов при посадке в автобус практически отсутствует, что многие в городе восприняли как приглашение ездить "зайцами". Представитель BVG Петра Нелькен (Petra Nelken) даже сочла в этой ситуации через столичные СМИ напомнить берлинцам, что платы за проезд на общественном транспорте никто не отменял, а билеты можно купить не только у водителя автобуса.

Концерт в пустом зале, ток-шоу без публики

Британский музыкант, автор песен и поп-певец Джеймс Блант выступал в среду вечером в гамбургской Эльбской филармонииперед пустым залом. Отменять концерт было поздно, поэтому пел Блант в камеру, а трансляция шла через интернет.

Несколько популярных на немецком телевидении программ - политическая дискуссия "Anne Will", спортивная передача "Das Aktuelle Sportstudio", ток-шоу "NDR Talk Show" и некоторые другие ТВ-форматы - решено записывать без публики.

Во Фрайбурге пришлось прервать судебный процесс по делу о групповом изнасиловании на дискотеке 18-летней женщины. Один из участников процесса не может присутствовать в зале суда, поскольку посажен под домашний карантин после положительного результата анализа на коронавирус.

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