Коронавирус: в Германии стабильно снижается показатель заболеваемости

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 108 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 80 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 13 февраля (время московское).

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Специалисты ВОЗ в Ухане

Власти в Китае отказались предоставить сотрудникам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необработанные данные о ранних случаях инфицирования коронавирусом, что могло бы помочь экспертам установить, как и когда вирус нового типа впервые начал распространяться в КНР. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов ВОЗ, которые уточнили, что в связи с этим разгорелись жаркие дискуссии.

В общей сложности китайские власти отклонили запросы предоставить информацию по 174 случаям заражения, - по официальным данным, зафиксированным на ранней стадии эпидемии в Ухане в декабре 2019 года. Эксперты, обращавшиеся за данными сведениями, входят в состав группы ВОЗ, которая на этой неделе завершила продлившуюся около месяца миссию в КНР с целью определения причин пандемии.

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Члены британского кабинета министров, медицинские работники и волонтеры в эти выходные присоединятся к кампании вакцинации, чтобы побудить представителей из групп риска и пожилых людей сделать прививки от коронавируса. "Очень важно, чтобы лица от 70 лет и старше, которые еще не прошли вакцинацию, в эти выходные связались с Национальной службой здравоохранения и записались на прививку", - подчеркнул министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он добавил, что уже свыше 14 млн по всей стране с населением свыше 66 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. "Мы находимся на пути к тому, чтобы к 15 февраля предложить вакцину 4 приоритетным группам населения", - указал министр. В рамках нынешней инициативы центры вакцинации посетят лично или в виртуальном формате порядка 30 министров и представителей других ведомств.

Показатель заболеваемости в Германии стабильно снижается

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 8354 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 328 447 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 551 человек, общее число летальных исходов составило 64 742. Выздоровели 2 112 000 человек. Индикатор распространения инфекции стабильно снижается - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 60,1 случая заражения.

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Словения временно открывает границы для граждан стран Шенгенского соглашения, а также для приезжающих из стран "красного списка", в том числе и из России. Об этом говорится в постановлении правительства республики.

Однако въехать в страну можно будет только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Тест будет необходимо сделать в одной из одобренных словенским Минздравом российских лабораторий не ранее, чем за 48 часов до поездки. Въехать в Словению смогут и те, кто уже переболел COVID-19. Им нужно будет предъявить справку с положительным результатом теста не позднее, чем за 21 день до поездки, и не ранее, чем за полгода. Граждане стран Шенгенского соглашения также будут должны показать справку о выздоровлении. Планируется, что указ будет действовать до 19 февраля. Если количество заражений в Словении в ближайшие дни существенно не вырастет, то власти могут продлить его действие.

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В Аргентину доставили еще 400 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Фотографию доз препарата из самолета опубликовала в своем Twitter авиакомпания Aerolineas Argentinas. Как сообщает "Интерфакс", это уже четвертая поставка вакцины "Спутник V" в страну.

В Дании быстро распространяется британский вариант коронавируса

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В Дании британский вариант коронавируса выявлен в 28,5% проб на COVID-19. Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственного института сывороток Дании SSI.

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) планирует в ускоренном порядке тестировать вакцины против новых вариантов коронавируса. По словам руководителя вакцинационной группы EMA Марко Кавалери, незначительные изменения в препаратах предполагают, что их проверка возможна и на небольших группах испытуемых - достаточно "нескольких сотен участников вместо 30 или 40 тысяч".

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Португалия продлевает контроль на границе с Испанией, несмотря на снижающееся количество заражений коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать до 1 марта, объявило правительство в Лиссабоне. Железнодорожное сообщение между двумя странами прекращено. Исключения распространяются на грузовой транспорт и трудовых мигрантов. 12 февраля в Португалии с населением 10 млн человек было зафиксировано 2854 новых случая заражений коронавирусом. Это значительный спад по сравнению с показателями конца января, когда за сутки регистрировали примерно 16500 новых случаев инфекции.

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Новая администрация США планирует привлечь больше военнослужащих к кампании вакцинации населения от коронавируса. Более 4700 военных будут готовы оказать поддержку Федеральному агентству США по управлению в чрезвычайных ситуациях (Fema), сообщил представитель Пентагона.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин выделил для этого дополнительные подразделения, которые направят в центры вакцинации. На прошлой неделе Пентагон уже объявил о планах задействовать с этой целью более 1000 солдат. Ранее вооруженные силы США не привлекались к борьбе с пандемией - эту задачу выполняла Национальная гвардия.

Хроника пандемии 12 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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