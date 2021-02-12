Коронавирус: в Германии стабильно снижается показатель заболеваемости

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 108 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 80 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 13 февраля (время московское).
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Специалисты ВОЗ в Ухане
Власти в Китае отказались предоставить сотрудникам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необработанные данные о ранних случаях инфицирования коронавирусом, что могло бы помочь экспертам установить, как и когда вирус нового типа впервые начал распространяться в КНР. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов ВОЗ, которые уточнили, что в связи с этим разгорелись жаркие дискуссии.
В общей сложности китайские власти отклонили запросы предоставить информацию по 174 случаям заражения, - по официальным данным, зафиксированным на ранней стадии эпидемии в Ухане в декабре 2019 года. Эксперты, обращавшиеся за данными сведениями, входят в состав группы ВОЗ, которая на этой неделе завершила продлившуюся около месяца миссию в КНР с целью определения причин пандемии.
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Члены британского кабинета министров, медицинские работники и волонтеры в эти выходные присоединятся к кампании вакцинации, чтобы побудить представителей из групп риска и пожилых людей сделать прививки от коронавируса. "Очень важно, чтобы лица от 70 лет и старше, которые еще не прошли вакцинацию, в эти выходные связались с Национальной службой здравоохранения и записались на прививку", - подчеркнул министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он добавил, что уже свыше 14 млн по всей стране с населением свыше 66 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. "Мы находимся на пути к тому, чтобы к 15 февраля предложить вакцину 4 приоритетным группам населения", - указал министр. В рамках нынешней инициативы центры вакцинации посетят лично или в виртуальном формате порядка 30 министров и представителей других ведомств.
Показатель заболеваемости в Германии стабильно снижается
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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 8354 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 328 447 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 551 человек, общее число летальных исходов составило 64 742. Выздоровели 2 112 000 человек. Индикатор распространения инфекции стабильно снижается - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 60,1 случая заражения.
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Словения временно открывает границы для граждан стран Шенгенского соглашения, а также для приезжающих из стран "красного списка", в том числе и из России. Об этом говорится в постановлении правительства республики.
Однако въехать в страну можно будет только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Тест будет необходимо сделать в одной из одобренных словенским Минздравом российских лабораторий не ранее, чем за 48 часов до поездки. Въехать в Словению смогут и те, кто уже переболел COVID-19. Им нужно будет предъявить справку с положительным результатом теста не позднее, чем за 21 день до поездки, и не ранее, чем за полгода. Граждане стран Шенгенского соглашения также будут должны показать справку о выздоровлении. Планируется, что указ будет действовать до 19 февраля. Если количество заражений в Словении в ближайшие дни существенно не вырастет, то власти могут продлить его действие.
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В Аргентину доставили еще 400 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Фотографию доз препарата из самолета опубликовала в своем Twitter авиакомпания Aerolineas Argentinas. Как сообщает "Интерфакс", это уже четвертая поставка вакцины "Спутник V" в страну.
В Дании быстро распространяется британский вариант коронавируса
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В Дании британский вариант коронавируса выявлен в 28,5% проб на COVID-19. Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственного института сывороток Дании SSI.
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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) планирует в ускоренном порядке тестировать вакцины против новых вариантов коронавируса. По словам руководителя вакцинационной группы EMA Марко Кавалери, незначительные изменения в препаратах предполагают, что их проверка возможна и на небольших группах испытуемых - достаточно "нескольких сотен участников вместо 30 или 40 тысяч".
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Португалия продлевает контроль на границе с Испанией, несмотря на снижающееся количество заражений коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать до 1 марта, объявило правительство в Лиссабоне. Железнодорожное сообщение между двумя странами прекращено. Исключения распространяются на грузовой транспорт и трудовых мигрантов. 12 февраля в Португалии с населением 10 млн человек было зафиксировано 2854 новых случая заражений коронавирусом. Это значительный спад по сравнению с показателями конца января, когда за сутки регистрировали примерно 16500 новых случаев инфекции.
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Новая администрация США планирует привлечь больше военнослужащих к кампании вакцинации населения от коронавируса. Более 4700 военных будут готовы оказать поддержку Федеральному агентству США по управлению в чрезвычайных ситуациях (Fema), сообщил представитель Пентагона.
По его словам, министр обороны США Ллойд Остин выделил для этого дополнительные подразделения, которые направят в центры вакцинации. На прошлой неделе Пентагон уже объявил о планах задействовать с этой целью более 1000 солдат. Ранее вооруженные силы США не привлекались к борьбе с пандемией - эту задачу выполняла Национальная гвардия.
Хроника пандемии 12 февраля >>>
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Коронавирус в Германии - 2020
Без святой воды
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
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Коронавирус в Германии - 2020
Осел в маске
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
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Коронавирус в Германии - 2020
Оставайтесь дома!
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
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Коронавирус в Германии - 2020
Съедобная бумага
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
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Коронавирус в Германии - 2020
Любовь во время короны
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
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Коронавирус в Германии - 2020
Хоум-офис для балерины
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
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Коронавирус в Германии - 2020
Дурацкий коронавирус!
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
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Коронавирус в Германии - 2020
Без Октоберфеста
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
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Коронавирус в Германии - 2020
Маски для монархистов
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
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Коронавирус в Германии - 2020
Концерт на грузовике
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
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Коронавирус в Германии - 2020
Первая тренировка
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
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Коронавирус в Германии - 2020
Очереди за щенками
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
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Коронавирус в Германии - 2020
Кинотеатр для олдтаймеров
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
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Коронавирус в Германии - 2020
Пустые бордели
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
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Коронавирус в Германии - 2020
Не поедем на Майорку
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
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Коронавирус в Германии - 2020
И яйца, и радость
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
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Коронавирус в Германии - 2020
Коронавирусный колокол
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
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Коронавирус в Германии - 2020
COVID-отрицатели
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
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Коронавирус в Германии - 2020
Курящий вирусолог
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
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Коронавирус в Германии - 2020
Плюшевая "Панда-Мия"
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Автор: Максим Нелюбин