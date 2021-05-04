Коронавирус: в Германии снижается показатель заболеваемости

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 156 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 133 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 7 мая (время московское).

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Одной из главных тем двухдневного саммита ЕС 7-8 мая в Порто станет борьба с пандемией. В частности, главы государств и правительств европейских стран обсудят инициативу США по временной отмене патентной защиты вакцин от коронавируса с целью привить как можно больше людей во всем мире. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в связи с эпидемиологической ситуацией в Германии будет участвовать в саммите по видеосвязи, пишет AFP.

В Германии снижается показатель заболеваемости

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В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 18 485 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 491 988 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 284 пациента, общее число летальных исходов возросло до 84 410. Выздоровели более 2,91 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 125,7 случая заражения. Днем ранее было 129,1 случая, а в прошлую пятницу - 153,4.

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Франция заблокировала заказ Еврокомиссии на поставку 1,8 млрд доз вакцин BioNTech/Pfizer. Государства-члены ЕС опасаются, что в связи с задержкой они могут потерять часть квоты, сообщает газета Welt со ссылкой на источники в дипломатических кругах. "Это была бы катастрофа, за которую Франция понесла бы ответственность", - приводит издание слова одного из дипломатов.

О мотивах решения не сообщается. Предполагается, что Франция рассчитывает перетянуть часть производства вакцины в страну, чтобы сильнее вовлечь в него собственные предприятия.

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Власти Японии намерены продлить до 31 мая чрезвычайное положение в столице и еще в трех префектурах. Коронавирусные ограничения будут действовать в Токио, Осаке, Киото и Хёго.

Ученые: От последствий ковида погибло больше людей, чем значится официально

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Исследователи из Вашингтонского университета пришли к выводу, что от последствий ковида погибло гораздо больше людей, чем учитывают официальные данные. Как заявил директор Института показателей и оценки здоровья Кристофер Мюррей, в мире 6,2 млн человек умерли в связи с заражением коронавирусом. Ученый считает, что в Германии скончались не менее 120 тысяч человек (по официальным данным - 84 тысячи).

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Джастин Бибер

Всемирно известный канадский певец Джастин Бибер объявил, что переносит свой концертный тур на 2022 год. Серия из 52 выступлений Бибера в США и Канаде изначально должна была состояться весной 2020 года, но ее отменили в связи с пандемией.

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Границы Австралии могут полностью открыться для иностранных граждан не ранее середины 2022 года, заявил министр по торговле и инвестициям Дэн Техан. "Но, как мы видели на протяжении этой пандемии, ситуация может меняться", - отметил Техан.

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Правительство ФРГ скептически относится к инициативе приостановить патентную защиту вакцин. "Защита интеллектуальной собственности - это источник инноваций, и так это и должно оставаться в будущем", - заявила представительница правительства газете Süddeutsche Zeitung, отметив, что создание вакцин ограничено из-за недостаточных производственных мощностей и высоких стандартов качества, а не патентов.

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В США почти треть населения полностью привита от коронавируса. Вторую дозу вакцины получили 108,9 млн человек.

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Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Бразилии. Министерство здравоохранения страны объявило, что за последние сутки выявлены 73 380 новых случаев заражения. Таким образом, в Бразилии зарегистрировано уже более 15 млн пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа 2550 человек скончались от COVID-19, общее число жертв в стране достигло 461 949 человек.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 6 мая >>>

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