Коронавирус: в Германии общее число заражений превысило 1 миллион

Страны мира борются со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 61,2 млн жителей планеты. DW следит за событиями пятницы, 27 ноября (время московское).

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В Германии с начала эпидемии выявлено 1 млн 006 тыс. 806 случаев заражения. Cуточный прирост заражений коронавирусом вновь приближается к 23 тысячам. По данным Института имени Роберта Коха, за сутки выявлено 22 806 инфицированных SARS-CoV-2. За последние 24 часа скончались 426 человек, общее число летальных исходов составило 15 586. Выздоровели более 670 000 человек.

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Большинство жителей Германии считают, что мягкий локдаун в стране не закончится даже в январе. Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на репрезентативный опрос социологического института Insa, такое мнение высказали 79 процентов респондентов. Лишь 9 процентов участников опроса уверены, что противоэпидемиологические меры будут сняты в январе. Более того, 69 процентов опрошенных считают решение правительства об ужесточении так называемого мягкого локдауна в Германии правильным.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель приняли решение продлить действующие в Германии ограничительные меры до 20 декабря с перспективой продления до начала января. В частности, теперь одновременно могут встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домохозяйств.

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В России могут продлить санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям, работающим с детьми, введенные в связи с эпидемией COVID-19, до 2022 года. Соответствующий проект постановления Главного государственного санитарного врача разработан Роспотребнадзором и опубликован на портале правовой информации. Особые санитарные правила по организации работы школ, детских садов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021 года. Если проект будет подписан, требования будут продлены еще на год.

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Власти Ирландии, по данным местных СМИ, в течение дня объявят о возобновлении с 7 декабря работы ресторанов и пабов. Ранее было объявлено, что с 1 декабря снимаются ограничения с предприятий розничной торговли. Ирландия была одной из первых в Европе стран, которые ввели осенью жесткий локдаун. За последние сутки в Ирландии выявлено 257 случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом с начала эпидемии здесь зарегистрированы 71 187 инфицированных, 2033 пациента скончались, 23 364 человека выздоровели.

Во Франции снижается прирост заражений и летальных исходов

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Полицейские на одном из рынков Парижа

Во Франции тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации зафиксирована сразу по двум показателям. За прошедшие сутки выявлено меньше новых случаев заражения, чем накануне - 13 563 (16 282), и меньше летальных исходов - 339 (381). Всего с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 2 млн 183 тыс. 660 случаев заражения, 50 тыс.618 человек скончались.

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В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 37 614 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 с начала эпидемии - 6,2 миллиона человек. По данным министерства здравоохранения, за сутки скончался еще 691 пациент, общее число летальных исходов составило 171 460.

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки вакцины против коронавируса в лечебные учреждения начнутся на следующей неделе. Об этом он сказал, выступая в День благодарения по видеосвязи перед военнослужащими, проходящими службу за границей. Первыми, по его словам, прививки получат представители групп риска - медицинские работники и пожилые люди. Между тем по состоянию на 26 ноября в США полностью все этапы регистрации не прошла ни одна вакцина.

В Таллине пройдет демонстрация противников масочного режима в помещениях

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В Таллине на пятницу, 27 ноября, запланировано проведение разрешенной властями демонстрации противников распоряжения правительства Эстонии об обязательном масочном режиме в публичных помещениях. "Мы - не рабы и не должны быть рабами. Мы все - свободные люди и живем на свободной земле. Решение правительства носить маски крайне неуместно и нарушает права человека", - говорится в распространенном в соцсетях призыве организаторов акции.

Таллин, Старый город

Департамент здоровья городской администрации выразил надежду на благоразумие людей и напомнил, что подобные мероприятия в других странах привели к новым вспышкам заболевания коронавирусом.

В Эстонии с начала эпидемии зарегистрировано около 11 тысяч случаев заражения, около 6,5 тысяч инфицированных выздоровели, 99 человек скончались. В четверг в стране был зафиксирован новый пик суточного прироста заражений - 415 случаев.

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Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 8603 до 8680, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом вечером в четверг. "В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении оперативного штаба. Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человека. Всего в российской столице с начала эпидемии выявлено 577 177 случаев заражения, общее число выздоровевших составило 428 418 человек.

Хроника пандемии 26 ноября >>>

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