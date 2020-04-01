Коронавирус в Германии: немцев могут обязать носить защитные маски

Еще пару недель назад, когда из-за коронавируса чуть не вся Азия уже ходила в защитных масках, в столичном общественном транспорте, на улицах Берлина, в магазинах было практически невозможно встретить человека с закрытым лицом. А если и попадался, то это был, скорее всего, турист из Китая, Японии или Южной Кореи. Самолеты тогда еще летали.

А когда под впечатлением телевизионных репортажей из Пекина, Токио или Сеула люди спрашивали немецких политиков и медиков, не имеет ли смысл носить маски и в Германии, им дружно отвечали, что нет, не имеет. В Азии, мол, это форма вежливости, простая же маска защиты от вируса не дает, скорее, наоборот: став от дыхания влажной, она только повышает риск заражения.

Теперь ситуация резко изменилась. По примеру Чехии, Словакии, а затем и Австрии город Йена на востоке Германии - первым из немецких городов - обязал своих жителей в некоторых случаях надевать маски. А в среду, 1 апреля, "масочная повинность" даже стала одной из тем видеоконференции канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) с премьер-министрами федеральных земель.

Власти Йены обязали горожан носить маски

Со следующего понедельника, 6 апреля, жители Йены будут обязаны носить защитные маски в общественном транспорте, в остающихся открытыми супермаркетах и аптеках, а также в любых публичных помещениях будь то приемная у врача, полицейский участок или городская ратуша. Дома и на улице маску носить не нужно.

Йенские кафе опустели

Делается это не столько для снижения риска заражения тех, кто эти маски носит, сколько для защиты продавцов, водителей автобусов и служащих городских ведомств от бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV-2. Дело в том, поясняют представители городских властей, что в повседневной жизни люди редко соблюдают предписанную вирусологами дистанцию в полтора метра друг от друга, маски же, говорят они, снижают риск заражения путем воздушно-капельной инфекции.

При этом в Йене учли тот факт, что защитные маски сейчас в Германии в дефиците. Поэтому на первых порах жителям города будет разрешено прикрывать рты и носы плотными шарфами или платками. А еще городские власти обратились к жителям с призывом шить маски на дому - для себя и нуждающихся. "Любая маска лучше, чем вообще никакая", - указали в мэрии Йены. Инструкций же по изготовлению защитных масок в домашних условиях в интернете теперь предостаточно. Вполне профессиональную предлагает, например, пожарная служба Эссена.

Дефицит защитных масок в больницах

В оживленной немецкой дискуссии о целесообразности "масочной повинности" и защитных масок вообще мнения высказываются разные, порой, взаимоисключающие. Так, председатель профсоюза врачей Сузанне Йона (Susanne Johna) опасается, что если все подряд начнут охотиться за действительно надежными медицинскими масками типа FFP3, которых и так остро не хватает, то ситуация со снабжением ими немецких больниц станет еще хуже.

Действительно надежными считаются медицинские маски типа FFP3

Против самодельных масок Йона, правда, не возражает. Простенькая защита рта и носа, по ее словам, может оградить окружающих от инфекции, если носящий такую маску начнет чихать или кашлять. Но его самого такая маска не защитит. Более того, добавляет Йона, психологический эффект может быть даже отрицательным, поскольку, считая себя защищенным, человек в примитивной маске может перестать соблюдать необходимую дистанцию к окружающим и прочие санитарные нормы.

Аналогичной точки зрения придерживаются во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где говорят, что риск заразиться в маске даже выше, если ее неправильно снимать. Гамбургский вирусолог Йонас Шмидт-Шаназит (Jonas Schmidt-Chanasit) вообще считает преждевременным вести дискуссии об обязательном ношении масок. Для начала, подчеркивает он, надо устранить их дефицит в больницах и домах престарелых. В остальном же он также согласен с тем, что маски нужны заболевшим или инфицированным, но бессимптомным - чтобы они не заражали окружающих.

Позитивный психологический эффект масок

Вирусолог Александер Кекуле

Но есть и другие мнения на этот счет. Психологический эффект, указывают эксперты института имени Роберта Коха, может оказаться и позитивным. Во-первых, потому, что маска все время напоминает о том, что не следует то и дело дотрагиваться руками до лица, рискуя занести вирус на слизистую оболочку рта, носа или глаз. А, во-вторых, сам вид большого числа людей в масках побуждает общество серьезно относиться к пандемии коронавируса и не быть легкомысленным.

А вирусолог Александер Кекуле (Alexander Kekule) ссылается на опыт Гонконга, где, по его словам, массовое применение защитных масок в комбинации с другими санитарными мерами и нормами поведения позволило удержать под контролем распространение коронавируса.

Что говорят о масках немецкие министры?

У немецких политиков, в том числе членов правительства Меркель, тоже разные мнения о целесообразности защитных масок. Обеспокоенный их нехваткой в медицинских учреждениях министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) хотя и фиксирует готовность людей "из солидарности" носить маски, чтобы не заражать окружающих, но выступает против того, чтобы обязывать их это делать. "В нынешней ситуации я не вижу необходимости такой обязанности", - заявил он.

Хорст Зеехофер известен как сторонник жестких и решительных мер

Несколько иной точки зрения придерживается министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), который и раньше выделялся на фоне коллег по правительству как сторонник жестких и решительных мер, будь то проблема беженцев или борьба с терроризмом.

Вот и сейчас Зеехофер не исключает, что в среднесрочной перспективе немцев обяжут носить маски. Это может произойти, по его словам, например, в случае снижения темпов распространения коронавируса в Германии и, как следствие, оживления экономической и общественной жизни из-за смягчения правил карантина.

Немецкие СМИ призывают носить маски

Немецкие журналисты на первых порах над масками, скорее, посмеивались. Теперь перестали. В информационно-аналитической программе Tagesthemen по первому каналу телевидения ФРГ ARD вечером во вторник, 31 марта, комментатор Кристина Бёкер (Kristina Böker) призналась, что три дня медлила, но в конце концов и сама стала носить маску, сшитую ее детьми.

В ней она и начала свой комментарий, который закончила призывом к телезрителям последовать ее примеру и добровольно носить маску хотя бы там, где трудно соблюсти предписанную медиками дистанцию в полтора метра - в общественном транспорте и супермаркетах.

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