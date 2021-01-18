 Коронавирус: в Германии за сутки скончались около 1000 человек | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 19.01.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в Германии за сутки скончались около 1000 человек

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 96 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели более 68 млн пациентов. DW следит за событиями 19 января.

Пустынный центр в тюрингском городе Апольда

Пустынный центр в тюрингском городе Апольда

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 96 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 68 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 19 января (время московское).

В Германии за 24 часа умерли около 1 тысячи пациентов

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 11 369 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 052 028 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 989 человек, общее число летальных исходов составило 47 622. Выздоровели, по данным Worldometer, около 1,7 млн человек. Данные, публикуемые в понедельник, из-за выходных дней обычно бывают ниже реальных показателей.

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Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 18 января зарегистрировало вакцину "Спутник V" и выдало соответствующий сертификат, сообщает сайт внешнеполитического ведомства страны. Хотя власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции до 31 января 2021 года приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети, торговые центры, предприятия общепита, сферы культуры и бытового обслуживания. 

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По планам Еврокомиссии, 70 процентов взрослого населения Евросоюза должны получить прививки от коронавируса до лета, сообщает агентство dpa. Промежуточной целью прививочной кампании является вакцинация до марта 80 процентов медицинского персонала и лиц старше 80 лет.

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Врач делает прививку военнослужащему в одном из госпиталей в Ростовской области

Прививка военнослужащему в одном из госпиталей в Ростовской области

У российских медиков, работавших с заболевших коронавирусом, появится возможность выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Она объяснила это тем, что месяц работы с коронавирусными больными приравнивается к трем месяцам трудового стажа.

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В Китае за истекшие сутки вирус обнаружен еще у 118 человек, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Это самый высокий показатель с марта. Седьмой день подряд число инфицированных превышает 100 случаев.

Противоречивые сведения из США об отмене запрета на въезд

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Будущий президент США Джо Байден не намерен реализовывать указ Дональда Трампа об отмене короновирусных ограничений на въезд в США для ряда стран. "Согласно рекомендациям нашей команды по здравоохранению, правительство не планирует отменять эти ограничения 26 января", - заявила будущий пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

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Действующий президент США Дональд Трамп отменил короновирусные ограничения на въезд в США для ряда стран. Запрет на въезд отменяется для прибывающих из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Ограничения прекращают действовать 26 января. Прибывающим в США необходимо иметь негативный тест на коронавирус.

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Число инфицированных коронавирусом в США превысило отметку в 24 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.Оно составляет 24 018 793 случаев. Жертвами COVID-19 в США с начала пандемии стали 398 307 пациентов.

Эксперты ВОЗ выдвигают претензии Китаю

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Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Эксперты считают, что скрытие Пекином масштабов эпидемии способствовало ее глобальному распространению.

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Машины скорой помощи в Лондоне

Машины скорой помощи в Лондоне

В Великобритании зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире на душу населения. С 11 по 17 января в Соединенном королевстве ежедневно от COVID-19 умирали 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион. Эти цифры приводит исследовательская платформа "Наш мир в данных".

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На фоне пандемии уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд, сообщает издание РБК. Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты - 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. Банки отказывали клиентам из-за экономической неопределенности. В ближайшее время эксперты не ждут смягчения их подходов.
 

Хроника пандемии 18 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Максим Нелюбин


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