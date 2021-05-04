Коронавирус: в Германии более 30% населения получили минимум одну прививку

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе с помощью вакцинации населения. По даннымсайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 156 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались. Выздоровели более 133 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 6 мая (время московское).

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Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Ереван заявил о готовности в ближайшие месяцы дополнительно поставить в Армению 1 млн доз вакцины "Спутник V". В апреле Москва безвозмездно передала Еревану 15 тысяч доз этого препарата.

В Германии более 30% населения получили минимум одну прививку

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В Германии минимум одной дозой вакцины привиты 25 451 513 человек, или 30,6% населения. Полностью иммунизированы 7 145 486 человек, или 8,6 % населения. За последние сутки в стране сделано 1 092 765 прививок от коронавируса, из них около 888 000 - в рамках первой вакцинации, около 204 500 - в рамках второй (или полной). Наиболее эффективно центры вакцинации и частные врачебные практики работали 28 апреля, в тот день было сделано 1 116 608 прививок.

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 7639 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 351. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 855 128 случаев заражения коронавирусом, 112 246 умерших и 4 472 338 выздоровевших.

Евросоюз готов обсудить вопрос об отмене патентов на вакцины

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Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила об открытости Евросоюза для обсуждения вопроса об отмене патентов на вакцины против коронавируса. "Европейский Союз готов обсудить любое предложение, которое содействует эффективному и прагматичному преодолению кризиса", - заявила она. Во время онлайн-конференции в Италии фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа является "единственным демократическим регионом мира", разрешившим масштабный экспорт препаратов для борьбы с коронавирусом. Ранее администрация США высказалась за временную приостановку патентной защиты вакцин.

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Официальная газета Северной Кореи Rodong Sinmun предупредила граждан КНДР о возможности передачи коронавируса через листовки из Южной Кореи. Об этом сообщает "Интерфакс". Любой "странный объект, летящий на ветру", должен рассматриваться как возможный путь передачи вредоносного вируса, говорится, в частности, в статье. На прошлой неделе группа активистов-перебежчиков вопреки запрету запустила из Южной Кореи с помощью воздушных шаров на Север около 500 тыс. агитационных листовок.

Издание также призывает граждан к бдительности, потому что вакцины в других странах якобы "оказались неэффективными". Пхеньян по-прежнему заявляет, что в стране нет случаев заражения коронавирусом. Однако в КНДР сохраняются строгие противоэпидемические меры и ожидается поставка около 1,7 млн доз вакцины в рамках программы COVAX Facility. В середине декабря 2020 года Северная Корея закупила российскую вакцину "Спутник V" и китайское диагностическое оборудование.

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В Украине за сутки выявлены 6 038 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 374 пациента. Общее число случаев заражения в Украинес начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 097 024, скончался 45 451 пациент, выздоровели 1 711 709 человек.

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В Индии зафиксированы суточные максимумы заражений и смертей

Кремация тел скончавшихся от последствий COVID-19 на окраине Силигури

В Индии за сутки выявили 412 262 новых случая заражения коронавирусом и 3980 летальных исходов от последствий COVID-19. Это максимальные показатели суточного прироста. Всего с начала эпидемии в Индии выявили более 21,1 млн случаев заражения, 230 168 пациентов скончались. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В стране проживают более 1,3 млрд человек.

++07.30++

Согласно предварительным данным, третья доза вакцины производства компании Moderna способствует повышению уровня антител к южноафриканскому и бразильскому вариантам коронавируса.

К такому выводу специалисты американской компании пришли в результате исследования, в котором используются уже применяемая вакцина Moderna и экспериментальный препарат против южноафриканского варианта.

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В Германии за минувшие сутки зафиксировали 21 953 новых случая заражения коронавирусом, 250 человек скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в стране за время пандемии подтверждено 3 473 503 случаев заболевания. 84 126 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли. Число новых заражений за последние семь дней составило 129,1 на 100 тысяч жителей, что меньше, чем днем ранее (132,8).

ВОЗ приветствует готовность США поддержать отказ от патентов

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал инициативу администрации Джо Байдена, поддержавшую отказ от защитных патентов на вакцины. "Это знаменательный момент в борьбе против COVID-19", - написал Гебрейесус на своей странице в Twitter.

++04.20++

Госдепартамент США одобрил выезд неключевых американских госслужащих из Индии в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в стране.

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Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что президент США Джо Байден намерен направить в Бразилию партию вакцины AstraZeneca. Белый дом пока не прокомментировал это заявление. Ранее высокопоставленный чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что еще не было принято решений, какие страны получат дополнительные поставки с вакцинами от коронавируса из США.

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Федеральный конституционный суд Германии отклонил сразу несколько исков, поданных против ночного комендантского часа, который был введен в рамках так называемого "аварийного тормоза". В то же время суд в Карлсруэ подчеркнул, что это решение не означает, что комендантский час не противоречит Основному закону ФРГ. Этот вопрос будет рассмотрен в ходе основного разбирательства.

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В рамках борьбы с пандемией администрация США высказалась за временную приостановку патентной защиты вакцин. "Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер", - подчеркнула торговый представитель США Кэтрин Тай. По ее словам, администрация США "твердо верит в необходимость защиты интеллектуальной собственности" и все же выступает за принятие особых правил в отношении вакцин против коронавируса, чтобы "положить конец этой пандемии".

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Ампула с вакциной AstraZeneca (фото из архива)

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) предлагает отменить приоритетный порядок очереди на вакцину AstraZeneca. Он планирует поднять этот вопрос на встрече с министрами здравоохранения федеральных земель 6 мая.

По словам Шпана, цель заключается в том, чтобы любой человек, желающий получить прививку AstraZeneca, мог это сделать "независимо от возраста или наличия ранее перенесенных заболеваний".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 5 мая >>>

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