Коронавирус: в Венесуэле началась вакцинация "Спутником V"

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 110 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 19 февраля (время московское).

В Венесуэле началась вакцинация российской вакциной "Спутник V"

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В Венесуэле началась вакцинация населения российским препаратом "Спутник V". Об этом в Twitter сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро. "Первой, кто получил вакцину "Спутник V" стала молодая врач Гленди Риверо из штата Миранда", - написал он.

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В Украине будет усилен локдаун в западных регионах из-за роста числа заражений. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, рост заболеваемости зафиксирован в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. В правительстве принято решение усилить карантин и контроль за его соблюдением, а также повысить способность медицинской системы принимать большее количество больных в этих регионах.

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Саммит Группы семи пройдет в пятницу в Лондоне в режиме видеоконференции. По информации из канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, основными ее темами станет борьба с пандемией коронавируса и справедливое распределение вакцин в мире.

Во встрече лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии в рамках британского председательства в "большой семерке" впервые примет участие новый президент Соединенных Штатов Джо Байден. В саммите G7 также также участвуют глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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Полупустынная улица в Стамбуле во время локдауна

Турция с марта начнет постепенно снимать противоэпидемические ограничения. 81 провинцию страны классифицируют по уровням эпидемической опасности, сообщает газета Daily Sabah. Каждой из провинций присвоят уровень опасности - от "очень высокого" до "низкого". На основе этого будут снимать или наоборот усиливать ограничения.

В первую очередь власти Турции готовятся отменить 56-часовой комендантский час в выходные. Сейчас местным жителям, за исключением особых случаев, запрещен выход на улицу с вечера пятницы до раннего утра понедельника. Также будет отменен комендантский час по вечерам в будни. На такие меры правительство вынуждено пойти в связи с ростом недовольства населения и тяжелым положением бизнеса.

Хроника пандемии 18 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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