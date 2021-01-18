Коронавирус: В Великобритании самый высокий уровень смертности на душу населения

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 96 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 68 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 19 января (время московское).

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Будущий президент США Джо Байден не намерен реализовывать указ Дональда Трампа об отмене короновирусных ограничений на въезд в США для ряда стран. "Согласно рекомендациям наших медиков, правительство не планирует отменять эти ограничения 26 января", - заявила будущий пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

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Действующий президент США Дональд Трамп отменил короновирусные ограничения на въезд в США для ряда стран. Запрет на въезд отменяется для прибывающих из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Ограничения прекращают действовать 26 января. Прибывающим в США необходимо иметь негативный тест на коронавирус.

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Число инфицированных коронавирусом в США перевысило отметку в 24 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.Оно составляет 24 018 793 случаев. Жертвами COVID-19 в США с начала пандемии стали 398 307 пациентов.

Эксперты ВОЗ выдыигают претензии Китаю

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Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Эксперты считают, что скрытие Пекином масштабов эпидемии способствовало ее глобальному распространению.

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В Великобритании зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире на душу населения. С 11 по 17 января в Соединенном королевстве ежедневно от COVID-19 умирали 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион. Эти цифры приводит исследовательская платформа "Наш мир в данных".

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На фоне пандемии уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд, сообщает издание РБК. Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты - 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. Банки отказывали клиентам из-за экономической неопределенности. В ближайшее время эксперты не ждут смягчения их подходов.



Хроника пандемии 18 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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