Коронавирус: в Брюсселе хотят запретить экспорт вакцины AstraZeneca из ЕС

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 126 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 101 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 26 марта (время московское).

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства мира "незамедлительно" пожертвовать 10 млн доз вакцин от коронавируса в пользу программы COVAX, которая призвана предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации.

Инициатива COVAX совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Задача COVAX заключается в том, чтобы до конца 2021 года распределить безопасные и эффективные вакцины между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. К COVAX на сегодняшний день присоединились около 170 государств.

В Брюсселе хотят запретить экспорт вакцины AstraZeneca из ЕС

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Брюссель намерен запретить вывоз вакцины AstraZeneca за пределы ЕС до тех пор, пока фирма не исполнит свои обязательства по поставкам препарата на европейский рынок. "Мы гарантируем, что все останется в Европе до тех пор, пока эта фирма (AstraZeneca. - Ред.) не исполнит взятые ею на себя обязательства", - заявил Бретон, выступая на пресс-конференции в Испании. Инструментом для предотвращения вывоза вакцины за пределы ЕС, по словам еврокомиссара, должен стать механизм по контролю за экспортом товаров из ЕС, требования которого недавно ужесточились.

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило осуществлять транспортировку вакцины от коронавируса производства компании BioNTech/Pfizer в стандартных холодильных контейнерах для лекарств при температуре от минус 25 до минус 15 градусов. Хранить ампулы с препаратом BioNTech при такой температуре можно до двух недель, говорится в сообщении EMA.

Ранее, согласно требованиям европейского регулятора, хранить и перевозить препарат можно было только в специальных холодильниках при температуре минус 90 градусов.

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В Великобритании за последние сутки скончались 70 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Для сравнения: днем ранее этот показатель составил 63 человека, сообщает Минздрав страны. Общее число заражений коронавирусом в королевстве с начала пандемии к 26 марта составило 39 809. У 6 187 пациентов коронавирус был выявлен за последние 24 часа.

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В Польше суточный прирост заражений коронавирусом третий день подряд ставит антирекорды. Так, за последние 24 часа инфекция была выявлена у 35 143 жителей страны. Одним из очагов распространения коронавируса, по данным польского Минздрава, сейчас является столица страны Варшава. За последние сутки в Польше в связи с COVID-19 скончались 443 человека.

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Институт имени Роберта Коха сообщил, что вычеркнул австрийскую землю Тироль, а также Чехию и Словакию из списка регионов с особенно широким распространением новых вариантов коронавируса. В связи с этим в отношении этих стран и регионов перестает действовать ряд ограничений, связанных с въездом в Германию.

Франция назвала вакцину "Спутник V" орудием пропаганды

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Франция обвинила Россию в использовании антикоронавирусной вакцины "Спутник V" в качестве орудия пропаганды. "В случае с российской вакциной речь идет, скорее, о средстве пропаганды и агрессивной дипломатии, чем о солидарности и помощи в сфере здравоохранения", - заявил 26 марта, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Россия отвергла обвинения Франции. Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики или никаких устремлений по использованию вакцин у России не было, нет и никогда не будет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Германия причислила Францию к странам с повышенным уровнем распространения коронавируса. В связи с присвоением Франции этого статуса с воскресенья, 28 марта, тестирование на COVID-19 становится обязательным для всех въезжающих в ФРГ из Франции.

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Правительство США объявило о намерении предоставить на следующей неделе центрам вакцинации 11 млн доз препарата Johnson & Johnson, чтобы добиться поставленной цели по сделанным прививкам, а именно: сделать 200 млн уколов в течение первых ста дней пребывания Джо Байдена на посту президента страны.

Ранее в Белом доме сообщили о том, что планируют к маю дать возможность вакцинироваться от коронавируса всем совершеннолетним жителям США.

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Университетская клиника города Росток на северо-востоке Германии приостановила использование препарата AstraZeneca для вакцинации определенных групп риска. Речь идет о пациентах, имеющих проблемы с давлением или страдающих от избыточного веса, а также женщинах, принимающих противозачаточные таблетки. Решение связано с тем, что 49-летняя сотрудница клиники скончалась спустя 12 дней после прививки вакциной AstraZeneca. Ожидается, что вскрытие ее тела даст ответ на вопрос, была ли связана смерть с вакцинацией.

Завод в Марбурге выпускает первую партию вакцины BioNTech/Pfizer

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Европейский регулятор лекарственных средств EMA дал официальное разрешение на работу нового завода по производству вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer. в немецком Марбурге. Первые дозы произведенной там вакцины будут в ближайшие дни направлены в Бельгию, где их упакуют и снабдят этикетками на заводе Pfizer, сообщили представители BoinTech в пятницу, 26 марта.

Предприятие BioNTech в Марбурге

После упаковки вакцины состоится завершающая проверка качества препарата, в которой будут участвовать, кроме прочего, специалисты Института имени Пауля Эриха. Ожидается, что доставка первых доз вакцины, произведенной в Марбурге, в прививочные центры произойдет во второй половине апреля. В первой половине 2021 года компания BionTech планирует произвести в Марбурге до 250 млн препарата.

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В Бразилии суточный прирост числа заражений впервые превысил 100 тысяч. За сутки общее число инфицированных в стране увеличилось на 100 158 человек. Всего с начала эпидемии в Бразилии выявлено более 12,1 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2 и более 303 тыс. летальных исходов. За сутки скончались еще 2639 человек.

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Власти Норвегии продлили решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведского концерна AstraZeneca на три недели. "Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение к 15 апреля", - сообщила глава института здравоохранения страны Камилла Столтенберг в эфире телекомпании NRK. В середине марта Норвегия, как и многие другие европейские страны приостановили использование вакцины AstraZeneca после появления подозрений в наличии у препарата опасных побочных эффектов. В редких случаев у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались. После проведения проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA) Германия и большинство других стран возобновили применение вакцины.

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В Германии бундесрат одобрил законопроект о продлении режима эпидемии национального масштаба до 30 июня, за который ранее проголосовал бундестаг. Данный режим делает возможным введение в Германии таких ограничений, как закрытие непродовольственных магазинов и сокращение социальных контактов. При это ограничительные меры, в соответствии с новой нормой, могут быть привязаны не к показателю заболеваемости за последние семь дней из расчета на 100 000 населения, а к другим индикаторам. Кроме прочего, закон регулирует порядок вакцинации различных групп населения во время пандемии и дает руководство к действиям при ограниченной доступности вакцин и лекарств.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в пятницу, 26 марта, наградил шестерых граждан страны за выдающиеся достижения в борьбе с пандемией коронавируса Федеральным крестом за заслуги. Кроме прочего, этой награды были удостоены глава инфекционного отделения одной из клиник в Лейпциге, а также сотрудница организации "Немецкий Красный Крест", спонтанно организовавшая доставку нескольких тысяч защитных масок в земельный округ Хайнсберг, особенно пострадавший от пандемии во время ее первой волны.

Южная Корея продлила локдаун

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В Республике Корея режим социального дистанцирования продлен еще на две недели, до 11 апреля. По словам премьер-министра Чон Се Гюна, необходимость такой меры обусловлена тем, что суточный прирост случаев заражения не снижается. Органы здравоохранения опасаются возникновения новой волны пандемии, отметил глава правительства.

За последние сутки в Южной Корее зарегистрированы 494 новых случая заражения и 7 летальных исходов. Общее число инфицированных с начала эпидемии составило 100 770. Скончались 1716 пациентов. В стране проживают более 51 млн человек.

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Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) считает, что пандемию удастся взять под контроль до конца года. При этом он указал на растущие объемы поставок вакцин. Одновременно на совместной с министром здравоохранения ФРГ пресс-конференции в Берлине Вилер предупредил, что третья волна коронавируса будет еще серьезнее, чем две предыдущие. "Нас ожидают очень тяжелые недели", - указал он. По словам ученого, будут расти показатели инфицированных, а от британской мутации B.1.1.7 пострадают прежде всего работающие жители страны, а также дети и подростки. В настоящее время заражения происходят, главным образом, дома, а также в детских садах, школах и на рабочих местах, отметил далее Вилер и предупредил, что Германия находится только в начале третьей волны.

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 9 167 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 405. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 501 859 случая заражения коронавирусной инфекцией, 97 017 умерших и 4 120 161 выздоровевший.

Обязательные тесты для авиапассажиров, вылетающих в ФРГ, вводятся 30 марта

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Вылетающие в Германию авиапассажиры начиная с ночи на 30 марта должны будут сдавать тест на коронавирус перед посадкой в самолет, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) на пресс-конференции в Берлине. Ранее планировалось, что данное требование вступит в силу с 28 марта, но было решено предоставить авиакомпаниям дополнительное время на подготовку его реализации.

Шпан пояснил, что в настоящее время быстро растут показатели инфицированных, а мутации коронавируса делают ситуацию особенно опасной. Поэтому есть опасность перегрузки системы здравоохранения уже в ближайшее время, если не предпринимать мер по сдерживанию инфекции, отметил он далее.

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В Украине за сутки выявлены 18 132 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 326 пациентов. Как сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 596 575, скончался 31 461 пациент, выздоровели 1 290 158 человек.

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В континентальной части Китая за сутки не выявлено ни одного локального случая заражения и ни одного летального исхода. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, опубликованным в пятницу, зафиксировано 11 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения. За все время с начала эпидемии в Китае коронавирусная инфекция в континентальной части страны выявлена у 90 147 человек, более 85 тысяч человек выздоровели, 4636 пациентов скончались. Население страны - более 1,4 млрд жителей.

BioNTech и Pfizer начали клинические испытания вакцины на детях

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Новые производственные площади BioNTech в немецком Марбурге

Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer вслед за производителями Moderna и AstraZeneca сообщили о начале клинических испытаний вакцины на детях. "Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели вакцину первой группе здоровых детей в рамках продолжающейся глобальной фазе клинических испытаний", - заявил представтель компании Pfizer. В рамках исследования предполагается изучить безопасность, переносимость и эффективность вакцины в возрастной руппе от шести месяцев до 11 лет. По плану, препарат BioNTech/Pfizer будет применяться для детей с начала 2022 года.

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Мексика после США и Бразилии стала третьей страной мира, в которой число официально зарегистрированных жертв COVID-19 превысило отметку в 200 тысяч человек. За последние сутки число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в стране 126-миллионным населением возросло на 584 до 200 211, сообщило министерство здравоохранения в Мехико. По числу выявленных инфицированных Мексика находится на 13-13-й позиции с 2 214 542 случаями заражения (на 5787 больше, чем днем ранее).

Между тем, Мексика уже получила более 10 миллионов доз вакцин BioNTech/Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, "Спутник V" и CanSino, сообщило министерство здравоохранения. До сих пор использовано для вакцинации более шести миллионов доз.

В Германии за сутки выявлено более 21 тысячи новых заражений

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Напоминание о необходимости носить маску в Берлине

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии составил 21 573 случая. По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки скончалось 183 человека, таким образом общее число умерших достигло 75 623. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 2 734 753 случая заражения. Выздоровели более 2,4 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 119,1 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 113,3. Наивысшего значения он достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

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Аргентина временно запретила прием рейсов из Бразилии, Мексики и Чили из-за большого числа инфицированных в этих государствах. Аргентинское правительство также призвало жителей пока воздерживаться от поездок за границу. Возвращающиеся в страну должны находиться в карантине минимум десять дней. Тот, кто при въезде сдаст положительный тест, должен на время разместиться в отеле и оплачивать пребывание там за свой счет.

Макрон: Европа стоит перед лицом "мировой войны нового типа"

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Эмманюэль Макрон

Европа стоит перед лицом "мировой войны нового типа" в условии кампаний вакцинации. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня видеосаммита Евросоюза. Слова главы государства приводит французская газета Le Figaro.

По мнению Макрона, угрозу представляет в том числе "стремление России и Китая оказать влияние" посредством вакцин от коронавируса. По словам французского лидера, ЕС должен продемонстрировать самостоятельность в вопросе производства вакцин.

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С 1 декабря 2020 года по 25 марта Евросоюз экспортировал 77 млн доз вакцины, прививки жителям ЕС сделаны с использованием 62 млн доз. Это следует из заявления председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которое она сделала на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем по итогам видеосаммита глав стран ЕС. Документ приводит пресс-служба ЕК.

"В целом, если посмотреть на количество людей, которые были полностью провакцинированы в Европе, то это 18,2 млн. Таким образом, 4,1 процента (населения - Ред.) уже получили две дозы", - отчиталась фон дер Ляйен.

Руководитель компании - производителя "Спутника V" оценил его экспортный потенциал

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Кампания по вакцинации "Спутником V" в БиГ

Экспортные продажи российской вакцины "Спутник V" к концу лета могут превысить 1 млрд долларов. Такую оценку приводит производитель препарата - руководитель компании "Р-Фарм" Алексей Репик. Его цитирует газета "Известия". В то же время Репик отмечает, что пока существенных отгрузок иностранным покупателям практически не было. "В апреле-мае ключевым фокусом все еще будет обеспечение собственного календаря" вакцинации, подчеркивает он. Каким образом удастся достичь подобного экспортного потенциала в столь короткие сроки, он при этом не уточнил.

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В отделениях реанимации и интенсивной терапии во Франции в связи с COVID-19 находятся 4 709 человек - это наивысший показатель с начала года. По словам министра социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Верана, ситуация с пандемией в стране - "плохая".

В этой связи режим регионального локдауна расширяется еще на три региона вокруг Лиона - департаменты Ньевр, Об и Рона, заявил Веран. Ограничения вступят в силу в ночь на 27 марта и будут действовать в течение четырех недель. Год назад, весной 2020 года, число пациентов с COVID-19 в реанимациях во Франции превышало 7 тыс.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 25 марта >>

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