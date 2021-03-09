 Коронавирус: в Бразилии за сутки умерли около 80 тысяч человек | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 11.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в Бразилии за сутки умерли около 80 тысяч человек

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 118,5 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели более 94 млн пациентов. DW следит за событиями 11 марта.

Кресты на одном из кладбищ в Рио-де-Жанейро

Одно из кладбищ в Рио-де-Жанейро

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 118,5 млн жителей планеты. Более 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 94 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 11 марта (время московское).

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Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) пока не выявили проблем с партией вакцины производства AstraZeneca, использование которой было приостановлено в Австрии. "В настоящее время нет указаний на то, что к развитию данных симптомов, не указанных в качестве побочных эффектов, привела вакцинация", - говорится в опубликованном в среду пресс-релизе регулятора ЕС.

7 марта надзорное ведомство Австрии заблокировало партию препарата после того, как одна женщина скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а еще одна была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. Обе женщины работали медсестрами.

Госдепартамент США обвинил ряд стран в дезинформации по вакцинам

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Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен обвинил правительства ряда стран, в том числе Москву, в распространении дезинформации, связанной с вакцинами от коронавируса. "Как и вы, мы обеспокоены дезинформацией, в том числе российской, по теме вакцин", - заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Таким образом Блинкен прокомментировал мнение одного из членов комитета о том, что соперники США якобы занимаются распространением ложных сведений о западных вакцинах. "Такие действия очень опасны", - добавил Блинкен, подчеркнув, что его ведомство готово "противостоять этим попыткам" дезинформации. Говоря в целом и общем о противостоянии дезинформации, Блинкен подчеркнул, что Госдепу потребуются "дополнительные ресурсы и поддержка".

В Бразилии - пик суточной смертности

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В Бразилии зафиксирован пик суточной смертности: за последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в стране умерли 2286 человек. За сутки зарегистрировано 79 876 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала эпидемии превышает 11,2 млн. Выздоровевшими считаются более 9,8 млн, скончались в общей сложности более 270,6 тыс. человек. В стране проживают более 213 миллионов человек.

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Президент США Джо Байден объявил, что министерству здравоохранения поручено приобрести еще 100 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. На встрече с главами компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck, помогающей в производстве препарата, Байден подчеркнул, что такой шаг связан с тем, что в ситуации с пандемией "многое может измениться" и Соединенные Штаты должны быть готовыми к этим изменениям. 

"Если у нас будет избыток вакцин, мы поделимся с остальным миром. Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности", - заявил глава Госдепартамента.

Ранее Johnson & Johnson заключила соглашение с правительством США на поставку 100 млн единиц однодозовой вакцины к концу июня. Федеральное правительство распределило около 3,9 млн доз вакцины на прошлой неделе и заявило, что планирует распространить еще 16 млн доз к концу этого месяца.

Новые случаи заражения коронавирусом за 14 дней на 1 млн жителей Германии, России, Беларуси, Украины, мира - инфографика

В Эстонии введены жесткие ограничительные меры

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Estland, Altstadt von Tallinn

Таллин, Старый город

В Эстонии 11 марта вступают в силу жесткие ограничения, которые будут действовать предварительно до 11 апреля. Локдаун вводится с целью пресечь рапространение британского варианта коронавирусной инфекции. В частности, в общественных местах вне помещений отныне разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая дистанцию до окружающих не менее 2 метров. На дистанционное обучение перейдут также ученики начальной школы: ранее на удаленке учились только старшеклассники. К контактному обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной школе и государственные экзамены в гимназии.

Запрещаются занятия спортом, молодежная работа, кружки, курсы повышение квалификации в помещениях и вне их. Закрываются бани, оздоровительные и водные центры, бассейны, а также театры, кинотеатры, музеи, выставочные залы, развлекательные заведения. Предприятиям общепита разрешено продавать еду только навынос.

Кинотеатры Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 10 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Коронавірус в Україні. Офіційний інформаційний портал Кабінету міністрів України

Статистика в режиме реального времени на сайте Worldometer

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

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