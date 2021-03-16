Коронавирус: в Бразилии зафиксирован рекордный уровень смертности

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 121 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 97 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 17 марта (время московское).

Трамп рекомендовал привиться от коронавируса

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Экс-президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19, и зачастую выступавший на публике без маски, сказал, что рекомендует своим сторонникам привиться от коронавируса. Такое заявление бывший американский лидер сделал в эфире Fox News. "Я бы порекомендовал ее (вакцинацию - Ред.) многим людям, которые не хотят ее проходить. Многие из этих людей, честно говоря, голосовали за меня", - отметил он. По словам Трампа, вакцина - "отличная" и "безопасная". По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США, в ходе кампании вакцинации жители получили более 107 млн доз, что соответствует 21-процентному покрытию населения страны.

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В Бразилии, по данным министерства здравоохранения, в минувшие 24 часа зарегистрирован рекордный уровень смертности от последствий COVID-19 - 2841 летальный исход. Общее число умерших с начала пандемии составляет 282 127 человек - по этому показателю страна расположилась сразу после Соединенных Штатов. Число выявленных за день случаев инфицирования равно 83 926, в целом количество зараженных достигло 11,6 млн.

Литва приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Литва с 17 марта приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщил на пресс-конференции литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис. Государственное агентство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало приостановку на период до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств не сделает окончательные выводы о безопасности вакцины.

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В связи с приостановкой вакцинации в Германии препаратом шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета земля Северный Рейн - Вестфалия может задействовать ряд вакцин из резерва. Об этом сообщил земельный министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann). По его словам, примерно 50 процентов доз вакцин германо-американской Biontech/Pfizer и американской Moderna были отложены, чтобы гарантировать возможность введения второй дозы тем, кто уже получил первую. Теперь порядка 150 тыс. от данного объема будут переданы центрам вакцинации, отметил Лауман.

Премьер Франции объявил о начале третьей волны пандемии

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Франция столкнулась с третьей волной пандемии, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. По его словам, этот этап "характеризуется многочисленными мутациями" коронавируса.

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Денпасар на юге Бали

На популярном индонезийском острове Бали началась массовая вакцинация против коронавируса, чтобы как можно скорее начать прием иностранных туристов. Местные власти до этого обозначили три региона - Убуд, Джаньяр и Нуса-Дуа, - которые в соответствии со статусом "зеленых зон" откроются для отдыхающих первыми. На данном этапе в приоритете - привить 150 тыс. занятых в туристическом секторе. Они получат вакцину китайского производителя Sinovac. "Надеемся, что это станет началом возрождения туристического сектора на Бали", - заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 марта >>>

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