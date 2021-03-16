Коронавирус: в Бразилии зафиксирован рекордный уровень смертности

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 121 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 97 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 17 марта (время московское).
Трамп рекомендовал привиться от коронавируса
++06.42++
Экс-президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19, и зачастую выступавший на публике без маски, сказал, что рекомендует своим сторонникам привиться от коронавируса. Такое заявление бывший американский лидер сделал в эфире Fox News. "Я бы порекомендовал ее (вакцинацию - Ред.) многим людям, которые не хотят ее проходить. Многие из этих людей, честно говоря, голосовали за меня", - отметил он. По словам Трампа, вакцина - "отличная" и "безопасная". По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США, в ходе кампании вакцинации жители получили более 107 млн доз, что соответствует 21-процентному покрытию населения страны.
++05.40++
В Бразилии, по данным министерства здравоохранения, в минувшие 24 часа зарегистрирован рекордный уровень смертности от последствий COVID-19 - 2841 летальный исход. Общее число умерших с начала пандемии составляет 282 127 человек - по этому показателю страна расположилась сразу после Соединенных Штатов. Число выявленных за день случаев инфицирования равно 83 926, в целом количество зараженных достигло 11,6 млн.
Литва приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca
++03.54++
Литва с 17 марта приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщил на пресс-конференции литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис. Государственное агентство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало приостановку на период до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств не сделает окончательные выводы о безопасности вакцины.
++02.54++
В связи с приостановкой вакцинации в Германии препаратом шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета земля Северный Рейн - Вестфалия может задействовать ряд вакцин из резерва. Об этом сообщил земельный министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann). По его словам, примерно 50 процентов доз вакцин германо-американской Biontech/Pfizer и американской Moderna были отложены, чтобы гарантировать возможность введения второй дозы тем, кто уже получил первую. Теперь порядка 150 тыс. от данного объема будут переданы центрам вакцинации, отметил Лауман.
Премьер Франции объявил о начале третьей волны пандемии
++01.50++
Франция столкнулась с третьей волной пандемии, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. По его словам, этот этап "характеризуется многочисленными мутациями" коронавируса.
++01.10++
Денпасар на юге Бали
На популярном индонезийском острове Бали началась массовая вакцинация против коронавируса, чтобы как можно скорее начать прием иностранных туристов. Местные власти до этого обозначили три региона - Убуд, Джаньяр и Нуса-Дуа, - которые в соответствии со статусом "зеленых зон" откроются для отдыхающих первыми. На данном этапе в приоритете - привить 150 тыс. занятых в туристическом секторе. Они получат вакцину китайского производителя Sinovac. "Надеемся, что это станет началом возрождения туристического сектора на Бали", - заявил президент Индонезии Джоко Видодо.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 15 марта >>>
Смотрите также:
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков