Коронавирус: в Бразилии более 8 млн случаев заражения с начала пандемии

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 89 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались, выздоровели около 64 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 9 января (время московское).

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В Бразилии число инфицированных с начала эпидемии превысило 8 миллионов. За сутки в стране зарегистрировано 52 035 новых случая заражения. За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции скончались 962 пациента. Общее число инфицированных составило 8 млн 13 тыс. 6733. Выздоровевшими считаются 7 млн 96 тыс. 708 человек. Скончались с начала эпидемии 201 460 человек. В стране проживают около 210 миллионов человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 8 января >>>

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