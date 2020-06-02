Хроника пандемии: Масочный режим в Москве может сохраниться до февраля 2021 года

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 6,5 млн человек, свыше 388 тысяч - скончались. Выздоровели более 3,1 млн человек. DW следит за событиями четверга, 4 июня.
Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, этим коронавирусом заразились более 6,5 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 388 тысяч человек, выздоровели - более 3,1 млн. DW следит за событиями четверга, 4 июня (время московское).
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Суточный прирост новых заболевших в России коронавирусной инфекцией составил 8831 случаев, скончались за сутки 178 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 441 108 случаев заражения, из них 5384 скончались и 204 623 выздоровели. Таким образом, общее число активных случаев в стране составляет 231 101.
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В Армении за сутки выявлено 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 11 221. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 15 пациентов, общее число летальных исходов в Армении достигло 244 человека. Из них 176 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 68 зараженных скончались по иным причинам, отмечается в сообщении ведомства. Выздоровевшими считаются 3468 человек (+14 за сутки). В Армении режим ЧП действует предварительно до 13 июня.
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В Украине за сутки зарегистрированы 588 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число инфицированных с начала эпидемии составило 25 410 человек. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за сутки 602 пациента выздоровели, а 12 умерли. Всего в стране от последствий COVID-19 скончались 748 человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Львовской, Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской областях.
Мэр Москвы Собянин допустил сохранение масочного режима до февраля 2021 года
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Мэр Москвы Сергей Собянин допустил сохранение масочного режима минимум до октября. А один из вариантов, в зависимости от оценки текущей ситуации, предполагает необходимость носить маски до февраля 2021 года. В интервью агентству ТАСС Собянин подчеркнул, что все зависит от того, когда появится массовая вакцина от коронавируса. "Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - заметил он. "Через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни", - считает Собянин.
Хранение личных данных жителей столицы России в системе цифровых пропусков и социального мониторинга в нормальной жизни, по его словам, "может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан". Собянин заверил, что все данные будут удалены.
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В Мексике общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения новым коронавирусом превысило 100 000. Это уже 14-я страна в мире и 4-я в Латинской Америке, достигшая 100-тысячной отметки. Эксперты считают, что инфицированных SARS-CoV-2 на самом деле значительно выше, поскольку в Мексике проводят сравнительно мало тестов. По данным местного Минздрава, число выявленных случаев за сутки выросло на 3912 и составило 101 238 человек. От последствий COVID-19 в Мексике скончались 11 728 пациентов. В стране проживают более 126 миллионов человек.
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Введенный накануне в Северо-Курильске Сахалинской области режим ЧС будет снят 5 июня. Ограничения были введены 2 июня из-за двух рыбаков, у которых выявили коронавирус. "Режим ЧС будет снят 5 июня с 06:00 местного времени. Все жители и члены экипажа, кто контактировал с заболевшими рыбаками, проверены на коронавирус. Зараженных среди них нет", - цитирует агентство "Интерфакс"представителя городской администрации. Инфекция была выявлена у двух рыбаков с рыболовецкого судна "Добрино", они эвакуированы рейсом санитарной авиации в инфекционный госпиталь в Петропавловск-Камчатский. Остальных 14 членов экипажа изолировали на судне в порту Северо-Курильска, у всех взяли анализы.
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 394 новых случая заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 182 764 человек. От последствий коронавируса за сутки скончалось 30 человек, общее число летальных исходов выросло до 8581. Выздоровели в общей сложности около 167 800 человек, из них около 600 за последние сутки.
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Всем зарубежным авиакомпаниям разрешено с 8 июня вновь выполнять пассажирские рейсы в Китай. Такое решение обнародовало управление гражданской авиации КНР. Каждый авиаперевозчик сможет совершать один перелет в неделю в один китайский аэропорт на выбор.
В Бразилии - самое большое число погибших за сутки с начала эпидемии
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В Бразилии за последние сутки скончались 1349 человек с COVID-19. Это самый высокий показатель с начала эпидемии коронавируса в этой стране. Кроме того, выявлено 28 633 новых случаев заражения, сообщило министерство здравоохранения. Всего в Бразилии за время эпидемии заразились 584 017 человек, умерли 32 548 местных жителей.
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Ситуация с коронавирусом на востоке Украины "довольно драматичная", заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke. "Сегодня ни у кого нет достоверных данных о числе людей, инфицированных коронавирусом на оккупированных территориях", - отметил Ермак. По этой причине украинские власти перекрыли движение через пять контрольно-пропускных пунктов на границе с территориями Донбасса, подконтрольными пророссийским сепаратистам.
Саммит ЕС-Китай перенесен на неопределенный срок
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Саммит ЕС - Китай, намеченный на 14 сентября в Лейпциге, перенесен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом договорились во время телефонного разговора канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), председатель КНР Си Цзиньпин и глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщается на сайте правительства Германии. Стороны намерены провести эту встречу позднее, новую дату обсудят позже.
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Оппозиция в Словакии призвала власти отменить режим чрезвычайного положения в стране. Словацкий экс-премьер Петер Пеллегрини в своем обращении раскритиковал ограничения прав граждан, в частности запрет на массовые мероприятия. Ранее правительство в Братиславе продлило 90-дневный режим ЧП, срок которого истекал в середине июня. В Словакии с населением 5,4 млн человек зафиксировано всего 1525 случаев заражения SARS-CoV-2, погибли 28 человек.
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Несколько тысяч человек вышли на антирасистскую акцию протеста в Стокгольме, несмотря на объявленный из-за коронавируса запрет массовых мероприятий. В Швеции введены сравнительно мягкие ограничения в связи с пандемией, однако жителям этой страны не разрешается собираться группами более 50 человек в одном месте.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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