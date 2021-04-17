Коронавирус: в Берлине - пробег автодомов против ограничений на кемпинги

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 141 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 18 апреля (время московское).

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Сергей Фургал

Самочувствие бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ранее инфицированного коронавирусом, улучшилось. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. "Сергей Иванович Фургал, находящийся сейчас в больнице СИЗО "Матросская тишина", идет на поправку! На сегодняшний день известно, что у него нормализовалась температура (36.6) и состояние здоровья в целом приходит в норму", - отметил Мельников.

Франция вводит карантин для прибывающих из Бразилии

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Власти Франции введут обязательный карантин для прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР. Об этом сообщили в администрации премьер-министра Жана Кастекса. Ограничения начнут действовать с 24 апреля.

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В Берлине состоялся пробег автодомов и жилых полуприцепов в знак протеста против ограничений на пользование кемпингами в ФРГ в связи с пандемией. О своем намерении присоединиться к акции до ее начала сообщили около 700 человек, однако, по оценкам организаторов, реальная численность оказалась существенно выше. Так, представитель инициативы "Кемпинг с соблюдением дистанции" Томас Альбрехт (Thomas Albrecht) заявил, что пришли "более 1 тысячи" человек. Шествие стартовало от Олимпийского стадиона на западе столицы ФРГ и завершилось у здания Рейхстага, где находится зал пленарных заседаний бундестага. Некоторые из пришедших захватили с собой плакаты: "Мы путешествуем, соблюдая предписания" и "Кемпинг - вместо Майорки". Последний из этих лозунгов - отсылка к популярному у немецких отдыхающих туристическому направлению.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 17 апреля >>>

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