Коронавирус: в Бельгии впервые выявлен индийский вариант коронавируса

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 145 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 123 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 23 апреля (время московское).

В Бельгии обнаружен первый случай индийского варианта коронавируса

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Так называемый двойной мутант B.1.617 был обнаружен во время тестирования группы из 20 индийских студентов, которые прибыли в Бельгию на автобусе после приземления в Париже в середине апреля. Вся группа находится на карантине в Алсте и Лёвене, где они должны проходить обучение на курсах санитаров. Выявленный впервые в октябре индийский вариант коронавируса вызывает особое опасение у специалистов, поскольку, судя по всему, он является невидимым для антител, выработанных для борьбы с уже имеющимися вариантами.

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Председатель жюри Московского международного кинофестиваля, открывшегося 22 апреля вечером, филиппинский режиссер Брийанте Мендоса из-за подтвердившегося у него заражения коронавирусом не смог лично присутствовать на церемонии открытия. Мендоса прислал видеообращение, приветствовав всех присутствовавших на церемонии и отметив, что для него большая честь возглавлять жюри фестиваля.

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В Великобритании, по предварительным данным, в общей сложности выявлены 168 случаев тромбозов в связи с вакцинацией шведско-британским препаратом Vaxzevria (AstraZeneca). Из них 32 случая имели летальный исход, причем 10 из них в период между 5 и 14 апреля. Об этом сообщило британское агентство по лекарственным средствам MHRA по итогам оценки данных до 14 апреля.

В 77 из 168 случаев был поставлен диагноз "тромбоз венозных синусов", средний возраст пострадавших составил 47 лет. В остальных случаях, согласно данным агентства, имели место иные серьезные тромбоэмболические осложнения, в частности тромбоцитопения. Здесь средний возраст пострадавших составил 55 лет. Всего первую дозу вакцины от AstraZeneca в Великобритании получили 21,2 миллиона человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 22 апреля >>>

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