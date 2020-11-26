 Коронавирус: во Франции снижается прирост заражений и смертей | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 27.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: во Франции снижается прирост заражений и смертей

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 61,2 млн человек во всем мире, около 1,44 млн скончались. Выздоровели 42,3 млн пациентов. DW следит за событиями 27 ноября.

Полицейские на одном из рынков Парижа

Полицейские на одном из рынков Парижа

Страны мира борются со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 61,2 млн жителей планеты. DW следит за событиями пятницы, 27 ноября (время московское).

++05.50++

В России могут продлить санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям, работающим с детьми, введенные в связи с эпидемией COVID-19, до 2022 года. Соответствующий проект постановления Главного государственного санитарного врача разработан Роспотребнадзором и опубликован на портале правовой информации. Особые санитарные правила по организации работы школ, детских садов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021 года. Если проект будет подписан, требования будут продлены еще на год.

++04.45++

Власти Ирландии, по данным местных СМИ, в течение дня объявят о возобновлении с 7 декабря работы ресторанов и пабов. Ранее было объявлено, что с 1 декабря снимаются ограничения с предприятий розничной торговли. Ирландия была одной из первых в Европе стран, которые ввели осенью жесткий локдаун. За последние сутки в Ирландии выявлено 257 случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом с начала эпидемии здесь зарегистрированы 71 187 инфицированных, 2033 пациента скончались, 23 364 человека выздоровели.

Во Франции снижается прирост заражений и летальных исходов

++03.35++

Во Франции тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации зафиксирована сразу по двум показателям. За прошедшие сутки выявлено меньше новых случаев заражения, чем накануне - 13 563 (16 282), и меньше летальных исходов - 339 (381). Всего с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 2 млн 183 тыс. 660 случаев заражения, 50 тыс.618 человек скончались.

++03.00++

В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 37 614 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 с начала эпидемии - 6,2 миллиона человек. По данным министерства здравоохранения, за сутки скончался еще 691 пациент, общее число летальных исходов составило 171 460.

++01.50++

Президент США Дональд Трамп (фото из архива)

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки вакцины против коронавируса в лечебные учреждения начнутся на следующей неделе. Об этом он сказал, выступая в День благодарения по видеосвязи перед военнослужащими, проходящими службу за границей. Первыми, по его словам, прививки получат представители групп риска - медицинские работники и пожилые люди. Между тем по состоянию на 26 ноября в США полностью все этапы регистрации не прошла ни одна вакцина.

В Таллине пройдет демонстрация противников масочного режима в помещениях

++01.00++

В Таллине на пятницу, 27 ноября, запланировано проведение разрешенной властями демонстрации противников распоряжения правительства Эстонии об обязательном масочном режиме в публичных помещениях. "Мы - не рабы и не должны быть рабами. Мы все - свободные люди и живем на свободной земле. Решение правительства носить маски крайне неуместно и нарушает права человека", - говорится в распространенном в соцсетях призыве организаторов акции.

Таллин, Старый город

Таллин, Старый город

Департамент здоровья городской администрации выразил надежду на благоразумие людей и напомнил, что подобные мероприятия в других странах привели к новым вспышкам заболевания коронавирусом.

В Эстонии с начала эпидемии зарегистрировано около 11 тысяч случаев заражения, около 6,5 тысяч инфицированных выздоровели, 99 человек скончались. В четверг в стране был зафиксирован новый пик суточного прироста заражений - 415 случаев.

++00.05++ 

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 8603 до 8680, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом вечером в четверг. "В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении оперативного штаба. Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человека. Всего в российской столице с начала эпидемии выявлено 577 177 случаев заражения, общее число выздоровевших составило 428 418 человек.

Хроника пандемии 26 ноября >>>

Смотрите также:

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Люди в кафе сидят без масок, а официант кричит, что идет проверка Роспотребнадзора

    Юмор сражается с коронавирусом

    Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

    Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Путин бросает Медведева за существо, символизирующее коронавирус

    Юмор сражается с коронавирусом

    Где сейчас Медведев? Ответ Путина

    Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева председателем комиссии по борьбе с новыми инфекциями. Карикатурист Сергей Елкин о медвежьей услуге коронавирусу.

  • Милиционер кричит в рулор

    Юмор сражается с коронавирусом

    За что будут штрафовать москвичей после снятия карантина

    Режим самоизоляции в Москве отменен, как и пропуска, и график прогулок. Но это не значит, что москвичам теперь можно все, предупреждает карикатурист Сергей Елкин.

  • Святой Георгий на коне рубит сук, на котором стоит

    Юмор сражается с коронавирусом

    Борьба с пандемией: власти Москвы рубят сук, на котором сидят?

    Прогулки по графику, штрафы по "Социальному мониторингу" и другие меры властей Москвы по борьбе с коронавирусом вызывают недовольство москвичей. Сергей Елкин о том, чем это может грозить.

  • Собянин по телевизору выступает, а семья, обедая, смотрит его выступление

    Юмор сражается с коронавирусом

    В Москве разрешили гулять по графику - чего ждать дальше?

    Мэр Москвы Собянин разрешил москвичам гулять только в определенное время - контролировать их будут специальные патрули. Сергей Елкин о том, что еще придется делать под присмотром властей.

  • Люди вокруг падающей башни, на которой написано 5G, а сверху находится транспарант Вавилон

    Юмор сражается с коронавирусом

    Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

    Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

  • Мужчина и женщина в масках пьют на брудершафт, соблюдая дистанцию 1,5 метра

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай!

    Пока нет вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, люди вынуждены полагаться на свой иммунитет. Но и про предосторожности вроде медицинских масок не надо забывать, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

    Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

    Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два цифровых штрих-кода обмениваются приветствиями

    Юмор сражается с коронавирусом

    Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

    Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Люди с рулонами туалетной бумаги на головах

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом

    В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

  • Черный лебедь в виде короновируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"

    Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:54

Убытки из-за коронавируса: кому в ФРГ предоставят финансовую помощь (29.10.2020)

Ссылки в интернете

Статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый локдаун в Германии: чего нельзя теперь немцам (28.10.2020)  

Вторая волна коронавируса накрыла Бельгию  

Также по теме

Moskau | Coronakrise Menschen mit Maske

Коронавирус: Собянин заявил о массовом иммунитете москвичей 26.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 61 млн человек во всем мире, свыше 1,4 млн скончались. Выздоровели более 42 млн пациентов. DW следит за событиями 26 ноября.

Symbolbild Impfstoff für Coronavirus

Коронавирус: в Китае от SARS-CoV-2 привили миллион человек 20.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 57 млн человек во всем мире, свыше 1,36 млн заболевших скончались. Выздоровели почти 40 млн пациентов. DW следит за событиями 20 ноября.

Russland Krankenwagen

Коронавирус: в России - 25 173 новых случая заражения 23.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 59 млн человек в мире, свыше 1,39 млн заболевших скончались. Выздоровели более 40 млн пациентов. DW следит за событиями 23 ноября.

Реклама

Самые читаемые

Почему Финляндии удается успешно бороться с пандемией коронавируса  

Прощание с Диего Марадоной переросло в беспорядки  

Польша и Венгрия призывают к пересмотру принципа верховенства права ЕС  