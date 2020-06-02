Хроника пандемии: в Москве до 1 июля могут снять большинство ограничений

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, этим коронавирусом заразились более 6,5 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 388 тысяч человек, выздоровели - более 3,1 млн. DW следит за событиями четверга, 4 июня (время московское).

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В Москве до 1 июля может быть снята большая часть ограничений из-за коронавируса. Как заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, график определят в понедельник, 8 июня. По словам градоначальника, снятие ограничений будет зависеть не только от планов, но и от ситуации с коронавирусом.

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Министерство транспорта Турции сообщило, что планирует в течение июня восстановить авиарейсы по десяткам международных направлений. Как указывает газета "Дейли сабах", с 10 июня возобновятся полеты в Бахрейн, Болгарию и Катар, и в обратном направлении.

Еще в 17 стран, в том числе в Германию, рейсы будут осуществляться с 15 июня.

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В Швеции с середины июня можно будет снова неограниченно путешествовать внутри страны. Об этом заявил в Стокгольме премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. По его словам, остальные ограничения пока остаются в силе.

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Число зафиксированных в Иране новых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло самого высокого уровня с начала пандемии. Министерство здравоохранения в Тегеране сообщило 4 июня о 3574 новых случаев за последние 24 часа. Как заявил официальный представитель ведомства, подобный рост может быть связан с увеличением числа тестов. По данным международного ресурса Worldometer, всего в Иране коронавирусом заразились 164 270 человек. На сегодняшний день излечились 127 485 пациентов, от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 8071 человек, причем 59 из них - за последние сутки.

Чехия открывает границы для граждан ряда стран

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Чехия с пятницы, 5 июня, открывает свои границы для въезда граждан Германии, Австрии и Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Граница со Словакией открыта с сегодняшнего дня, напоминает чешское агентство CTK.

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В немецком Дуйсбурге из клиники выписан 99-летний пациент, излечившийся от COVID-19. Мужчина был госпитализирован после позитивного теста на коронавирус и пробыл в больнице четыре недели,

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Самолет ВВС США доставил в Москву 200 аппаратов ИВЛ общей стоимостью в 5,6 млн. долларов. Как написала в своем Twitter пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, это "гуманитарная помощь от американского народа народу России".

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Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранительные органы изучают возможное нарушение карантинных ограничений президентом Украины Владимиром Зеленским во время его рабочей поездки в Хмельницкий. За нарушение карантинных ограничений президенту грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. 3 июня во время визита в Хмельницкий глава Украины с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению кабинета министров страны, не может принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, Зеленский не нарушал карантинные ограничения, а инспектировал работу тех заведений, которые с 5 июня смогут принимать посетителей .

Париж отменил традиционный военный парад в день взятия Бастилии

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Во Франции отменен традиционный военный парад, посвященный Национальному празднику (Дню взятия Бастилии), который отмечается 14 июля. Вместо парада на площади Согласия в центре Парижа пройдет торжественная церемония. Об этом официально сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона. В празднике примут участие французские ВВС, а на самой церемонии планируется чествование медицинских работников, борющихся с эпидемией нового коронавируса, говорится в заявлении Елисейского дворца. Франция считается одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран: здесь скончались более 29 тысяч человек.

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В Тюменской области отменен режим самоизоляции для приезжающих из других регионов России. "Сегодня мы отменили выдачу постановлений приезжающим из других регионов", - сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на брифинге в четверг. При этом она отметила, что все приезжающие должны внимательно следить за своим здоровьем и при первых признаках ОРВИ вызывать врача.

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Австрия открывает границы со всеми соседними странами, за исключением Италии. Свободное пересечение границ, без тестирования и двухнедельного карантина, теперь возможно с Германией, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Чехией и Венгрией. А с понедельника, 8 июня, возобновляются представления и концерты. После нескольких недель закрытия открывается Венская государственная опера и концертные залы.

В России выздоровевшими считаются более 204 тысяч человек

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Женщина-полицейский проверяет цифровой пропуск на одной из улиц Москвы

Суточный прирост новых заболевших в России коронавирусной инфекцией составил 8831 случаев, скончались за сутки 178 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 441 108 случаев заражения, из них 5384 скончались и 204 623 выздоровели.

Таким образом, общее число активных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составляет 231 101 человек.

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В Армении за сутки выявлено 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 11 221. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 15 пациентов, общее число летальных исходов в Армении достигло 244 человека. Из них 176 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 68 зараженных скончались по иным причинам, отмечается в сообщении ведомства. Выздоровевшими считаются 3468 человек (+14 за сутки). В Армении режим ЧП действует предварительно до 13 июня.

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В Украине за сутки зарегистрированы 588 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число инфицированных с начала эпидемии составило 25 410 человек. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за сутки 602 пациента выздоровели, а 12 умерли. Всего в стране от последствий COVID-19 скончались 748 человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Львовской, Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской областях.

Мэр Москвы Собянин допустил сохранение масочного режима до февраля 2021 года

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Женщина-полицейский проверяет цифровой пропуск на одной из улиц Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил сохранение масочного режима минимум до октября. А один из вариантов, в зависимости от оценки текущей ситуации, предполагает необходимость носить маски до февраля 2021 года. В интервью агентству ТАСС Собянин подчеркнул, что все зависит от того, когда появится массовая вакцина от коронавируса. "Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - заметил он. "Через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни", - считает Собянин.

Хранение личных данных жителей столицы России в системе цифровых пропусков и социального мониторинга в нормальной жизни, по его словам, "может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан". Собянин заверил, что все данные будут удалены.

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В Мексике общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения новым коронавирусом превысило 100 000. Это уже 14-я страна в мире и 4-я в Латинской Америке, достигшая 100-тысячной отметки. Эксперты считают, что инфицированных SARS-CoV-2 на самом деле значительно выше, поскольку в Мексике проводят сравнительно мало тестов.

Очередь в продовольственный магазин в Мехико

По данным местного Минздрава, число выявленных случаев за сутки выросло на 3912 и составило 101 238 человек. От последствий COVID-19 в Мексике скончались 11 728 пациентов. В стране проживают более 126 миллионов человек.

Ограничения в Сахалинской области снимут 5 июня

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Введенный накануне в Северо-Курильске Сахалинской области режим ЧС будет снят 5 июня. Ограничения были введены 2 июня из-за двух рыбаков, у которых выявили коронавирус. "Режим ЧС будет снят 5 июня с 06:00 местного времени. Все жители и члены экипажа, кто контактировал с заболевшими рыбаками, проверены на коронавирус. Зараженных среди них нет", - цитирует агентство "Интерфакс"представителя городской администрации. Инфекция была выявлена у двух рыбаков с рыболовецкого судна "Добрино", они эвакуированы рейсом санитарной авиации в инфекционный госпиталь в Петропавловск-Камчатский. Остальных 14 членов экипажа изолировали на судне в порту Северо-Курильска, у всех взяли анализы.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 394 новых случая заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 182 764 человек. От последствий коронавируса за сутки скончалось 30 человек, общее число летальных исходов выросло до 8581. Выздоровели в общей сложности около 167 800 человек, из них около 600 за последние сутки.

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Всем зарубежным авиакомпаниям разрешено с 8 июня вновь выполнять пассажирские рейсы в Китай. Такое решение обнародовало управление гражданской авиации КНР. Каждый авиаперевозчик сможет совершать один перелет в неделю в один китайский аэропорт на выбор.

В Бразилии - самое большое число погибших за сутки с начала эпидемии

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В Бразилии за последние сутки скончались 1349 человек с COVID-19. Это самый высокий показатель с начала эпидемии коронавируса в этой стране. Кроме того, выявлено 28 633 новых случаев заражения, сообщило министерство здравоохранения. Всего в Бразилии за время эпидемии заразились 584 017 человек, умерли 32 548 местных жителей.

Андрей Ермак

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Ситуация с коронавирусом на востоке Украины "довольно драматичная", заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke. "Сегодня ни у кого нет достоверных данных о числе людей, инфицированных коронавирусом на оккупированных территориях", - отметил Ермак. По этой причине украинские власти перекрыли движение через пять контрольно-пропускных пунктов на границе с территориями Донбасса, подконтрольными пророссийским сепаратистам.

Саммит ЕС-Китай перенесен на неопределенный срок

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Саммит ЕС - Китай, намеченный на 14 сентября в Лейпциге, перенесен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом договорились во время телефонного разговора канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), председатель КНР Си Цзиньпин и глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщается на сайте правительства Германии. Стороны намерены провести эту встречу позднее, новую дату обсудят позже.

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Оппозиция в Словакии призвала власти отменить режим чрезвычайного положения в стране. Словацкий экс-премьер Петер Пеллегрини в своем обращении раскритиковал ограничения прав граждан, в частности запрет на массовые мероприятия. Ранее правительство в Братиславе продлило 90-дневный режим ЧП, срок которого истекал в середине июня. В Словакии с населением 5,4 млн человек зафиксировано всего 1525 случаев заражения SARS-CoV-2, погибли 28 человек.

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Несколько тысяч человек вышли на антирасистскую акцию протеста в Стокгольме, несмотря на объявленный из-за коронавируса запрет массовых мероприятий. В Швеции введены сравнительно мягкие ограничения в связи с пандемией, однако жителям этой страны не разрешается собираться группами более 50 человек в одном месте.

Хроника пандемии 3 июня>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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