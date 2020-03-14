Коронавирус: во Франции готовят постепенное ослабление ограничительных мер

Власти Франции готовят постепенное ослабление ограничительных мер, введенных ради борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Так, с 20 апреля будут разрешены посещения домов престарелых. Однако к каждому из жильцов могут одновременно прийти не более 2 родственников, объяснил министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран в воскресенье, 19 апреля. Кроме того, запрет на телесный контакт остается в силе, добавил министр. По его словам, с момента проникновения возбудителя заболевания COVID-19 в страну 45 процентов домов престарелых сообщили о хотя бы одном случае заражения.

Цель властей - полмиллиона тестов каждую неделю

Одним из краеугольных камней ослабления ограничений является массовое тестирование жителей Франции на коронавирус, подчеркнул Веран. Цель властей - проводить около полумиллиона тестов еженедельно, добавил министр.

Карантинные меры во Франции действуют с 17 марта, а 13 апреля они были продлены до 11 мая. Французам разрешено покидать дома лишь для покупок, посещения врачей или поездок на работу. Прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе разрешены лишь раз в день, в радиусе одного километра от дома и не более чем на час.

Премьер Франции допускает обязательное ношение масок в транспорте

Страна не сразу вернется к прежней жизни после снятия ограничений, предупредил премьер-министр Эдуар Филипп. В частности, он не исключил обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте.

Ожидается, что с 11 мая детские сады и школы смогут постепенно возобновить работу, однако конкретные решения пока не приняты, добавил глава правительства. Премьер Франции допустил, что сначала свои двери распахнут школы в наименее пострадавших от вируса регионах. При этом высшие учебные заведения останутся закрыты до лета.

При ослаблении ограничений особых правил для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями не будет, заявил ранее президент Эмманюэль Макрон. Он объяснил это необходимостью избежать дискриминации отдельных групп и призвал к "личной ответственности".

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 2,3 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 160 000 человек. Первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США. По данным американского Университета имени Джонса Хопкинса, во Франции вирус подтвержден у более 150 000 человек.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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