Коронавирус: власти США выступают за отмену патентов на вакцины

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе с помощью вакцинации населения. По даннымсайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 155 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 133 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 6 мая (время московское).

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Госдепартамент США одобрил выезд неключевых американских госслужащих из Индии в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в стране.

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Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что президент США Джо Байден намерен направить в Бразилию партию вакцины AstraZeneca. Белый дом пока не прокомментировал это заявление. Ранее высокопоставленный чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что пока не было принято никаких решений о том, какие страны получат дополнительные поставки с вакцинами от коронавируса из США.

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Федеральный конституционный суд Германии отклонил сразу несколько исков, поданных против ночного комендантского часа, который был введен в рамках так называемого "аварийного тормоза". В то же время суд в Карлсруэ подчеркнул, что это решение не означает, что комендантский час не противоречит Основному закону ФРГ. Этот вопрос будет рассмотрен в ходе основного разбирательства.

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В рамках борьбы с пандемией администрация США высказалась за временную приостановку патентной защиты вакцин. "Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер", - подчеркнула торговый представитель США Кэтрин Тай. По ее словам, администрация США "твердо верит в необходимость защиты интеллектуальной собственности" и все же выступает за принятие особых правил в отношении вакцин против коронавируса, чтобы "положить конец этой пандемии".

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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) предлагает отменить приоритетный порядок очереди на вакцину AstraZeneca. Он планирует поднять этот вопрос на встрече с министрами здравоохранения федеральных земель 6 мая. По словам Шпана, цель заключается в том, чтобы любой человек, желающий получить прививку AstraZeneca, мог это сделать "независимо от возраста или наличия ранее перенесенных заболеваний".

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