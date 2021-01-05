Коронавирус: британской королевской чете сделали прививку

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 89 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались, выздоровели около 64 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 9 января (время московское).

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Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп получили вакцину против коронавируса. Как сообщили в Букингемском дворце, в силу преклонного возраста 94-летняя королева и ее 99-летний супруг относятся к наиболее уязвимой для инфекции категории британцев. До сих пор в Великобритании, по данным правительства, около 1,5 миллиона человек были вакцинированы против SARS-CoV-2. К середине февраля власти планируют вакцинировать 15 миллионов британцев, относящихся к особо уязвимым категориям населения.

++15.50++

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19. Об этом сообщил представитель 82-летней актрисы Ефим Спектор. По его словам, Ахеджакова проходит лечение в обычной, не реанимационной палате.

Меркель: темпы вакцинации будут расти

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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) убеждена в том, что число жителей ФРГ, привитых от коронавируса, будет только расти. Об этом глава германского правительства заявила в своем первом в 2021 году подкасте. "Это медленный старт. Но несколько сотен тысяч человек уже привиты, и каждый день их становится все больше. Темпы вакцинации будут нарастать", - заявила Меркель. При этом политик подчеркнула, что в Германии будет достаточно доз вакцины, чтобы сделать прививку всем желающим.

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Сенатор Гамбурга по вопросам школьного образования Тис Рабе (Ties Rabe) назвал действующий сейчас в Германии режим локдауна "большой нагрузкой на школьников". "Он (локдаун. - Ред.) будет иметь серьезные последствия для детей и подростков в области не только когнитивного, но и социального и личностного развития", - подчеркнул политик. Большинство детей, которые из-за локдауна сейчас оказались лишены возможности ходить на занятия в школу, уже весной были вынуждены по этой же причине пропустить 13 недель занятий, напомнил Тис. С точки зрения эксперта, при дистанционном обучении, несмотря на все усилия, достичь привычного уровня качества образования невозможно.

++12.30++

По данным Минздрава Беларуси, суточное число заражений коронавирусом в стране составляет 1767 случаев. Число летальных исходов увеличилось за прошедшие 24 часа на 9, достигнув, таким образом, 1507.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси было зарегистрировано 210 368 пациентов с коронавирусом.

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Правительство Японии рассматривает возможность распространения режима чрезвычайного положения, действующего сейчас в Токио и трех соседствующих с ним префектурах, и на другие крупные города страны. По словам министра по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, серьезной является ситуация в Осаке и Киото. Эти города, расположенные к западу от столицы Японии, уже обратились к правительству с просьбой о введении у них режима ЧС, указал политик.

По данным японского общественно-правового вещателя NHK, к 9 января на протяжении трех дней подряд количество суточных заражений в Токио превышало 2000 случаев.

Данные по России

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Суточный прирост заражений коронавирусом в России, по официальным данным, составил 23 309 случаев. Число летальных исходов за прошедшие 24 часа в стране увеличилось на 470. Для сравнения: днем ранее, 8 января, было выявлено 23 654 инфицированных, количество пациентов, скончавшихся после подтверждения у них диагноза COVID-19, составило в этот день 454 человека.

С начала пандемии в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, было зарегистрировано 3 379 103 случая инфицирования. Общее количество жертв COVID-19 в РФ достигло 61 381 человек.

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В Германии региональные власти опасаются массового наплыва посетителей в районах популярных зимних курортов и призывают жителей отказаться от прогулок там в выходные дни. В свою очередь полиция уже объявила о намерении проводить усиленный контроль. Так, в окрестностях Винтерберга, популярного зимнего курорта в регионе Зауэрланд, за соблюдением гигиенических предписаний, кроме обычных полицейских, будет также следить конная полиция, сообщила пресс-служба правительства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

++10.55++

Минздрав Великобритании объявил о намерении к середине феврале привить от коронавируса всех работников сферы здравоохранения и служб по уходу за больными и пожилыми людьми. По плану министерства, с середины января вакцинироваться смогут врачи-терапевты и стоматологи, аптекари и сотрудники прочих медицинских учреждений первого и второго звена.

Китай борется с новым очагом коронавируса

++10.00++

Правительство Китая усиливает меры по борьбе с распространением коронавируса в провинции Хэбэй, расположенной в непосредственной близости от Пекина. 9 января в столице провинции - городе Шицзячжуан - на неопределенное время были закрыты все линии метро, сообщают государственные СМИ. В метрополии также перестали ходить автобусы. На сегодня в Хэбэй выявлено 350 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. С 7 января число пациентов с этим диагнозом здесь практически удвоилось.

++08.45++

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) обвинила партнера консерваторов по правящей коалиции - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - в попытках использовать тему вакцинации от коронавируса для набора политических очков в преддверии осенних выборов в бундестаг. "Им это не поможет, но навредит в борьбе с коронавирусом, потому что посеет сомнения (в обществе относительно необходимости делать прививку от COVID-19. - Ред.)", - подчеркнула политик.

В то же время Крамп-Карренбауэр отметила, что считает не СДПГ, а "зеленых" основными соперниками ее партии на грядущих выборах.

++07.30++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 24 694 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлен 1 891 581 случай заражения.

За последние 24 часа скончались 1083 человек, общее число летальных исходов составило 39 878. Выздоровели около 1,5 млн человек.

В США - новый максимум суточного прироста заражений

++07.00++

В США зафиксирован новый пик суточного прироста случаев заражения - около 290 000. За истекшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом скончались 3676 человек. Как сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала эпидемии в США скончались 368 736 инфицированных, число выявленных случаев заражения превысило 21,85 млн человек.

++06.00++

Дания из-за распространения мутированного варианта коронавируса ужесточает правила въезда и выезда из страны. Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует жителям избегать поездок за пределы страны, в том числе в служебных целях. Въезд на территорию Данию разрешен лишь в случае настоятельной необходимости и при условии предоставления в пунктах пересечения границы документа, подтверждающего негативный результат теста, сделанного максимум за сутки до прибытия. В Дании за все время эпидемии выявлено 178 497 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1517 пациентов скончались. В стране проживают 5,8 млн человек.

++05.00++

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили готовность придерживаться общеевропейского подхода к проблеме вакцинации против коронавируса.

В администрации Макрона сообщили, что стороны солидарны в понимании необходимости коллективной стратегии закупок Евросоюзом препаратов, и эта концепция охватит и вопросы заказа вакцин, и проблемы их производства в Европе.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что страны-члены ЕС не должны заключать с индивидуальные соглашения с западными поставщиками вакцин о дополнительных или ускоренных поставках. По словам главы Еврокомиссии, все должно координироваться Брюсселем.

Эксперт: Дополнительный заказ ЕС не ускорит вакцинацию в Германии

++04.00++

Карл Лаутербах

Эксперт по вопросам медицины парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) считает, что заказанные Евросоюзом дополнительно 300 миллионов доз вакцины BioNTech ситуацию с вакцинацией в ФРГ существенно не изменят. По его словам, на которые ссылается газета Bild, ранее третьего квартала 2021 года обеспечить вакциной всех желающих в Германии все равно не удастся. Ранее, в среду, министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил, что прививку до наступления лета сможет сделать каждый желающий.

"Если бы те же 300 миллионов доз вакцины были заказаны полгода назад, то необходимые для этого производственные мощности, скорее всего, были бы уже созданы", - подчеркнул Лаутербах. В 2020 году Брюссель отклонил предложение немецкой компании BioNTech о покупке от 400 до 500 миллионов доз вакцины, заказав меньший объем препарата.

++03.00++

Джо Байден

Избранный президент США Джо Байден раскритиковал систему распределения вакцины против коронавируса в стране. "Вакцины дают нам надежду, но то, как они распространяются - это пародия", - заявил Байден, выступая перед журналистами в городе Вилмингтон (штат Дэлавер). По его словам, распределение вакцины станет "самым серьезным оперативным вызовом, с которым когда-либо сталкивался американский народ". Представитель Байдена в эфире американского телеканала CNN заявил в пятницу, что новая администрация США не станет создавать запасы вакцин, но будет четко распределять каждую имеющуюся дозу, чтобы убедиться, что люди вовремя вакцинированы.

++01.45++

Скорость распространения нового варианта коронавируса, впервые выявленного в Великобритании, действительно выше, чем исходного. Об этом во время брифинга заявила представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. По ее словам, репродуктивное число нового варианта коронавируса выросло с 1,1 до 1,5, то есть два инфицированных заражают трех здоровых людей. В то же время ван Керкхове отметила, что методы лечения, разработанные против обычного коронавируса, так же эффективны и в случае заражения новым вариантом.

Возле одной из больниц в бразильском Манаусе

Число зараженных в Бразилии с начала эпидемии превысило 8 миллионов

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В Бразилии число инфицированных с начала эпидемии превысило 8 миллионов. За сутки в стране зарегистрировано 52 035 новых случая заражения. За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции скончались 962 пациента.

Общее число инфицированных составило 8 млн 13 тыс. 6733. Выздоровевшими считаются 7 млн 96 тыс. 708 человек. Скончались с начала эпидемии 201 460 человек. В стране проживают около 210 миллионов человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 8 января >>>

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