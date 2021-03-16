Коронавирус: Бали проводит массовую вакцинацию, чтобы начать прием туристов

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 121 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 97 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 17 марта (время московское).

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На популярном индонезийском острове Бали началась массовая вакцинация против коронавируса, чтобы как можно скорее начать прием иностранных туристов. Местные власти до этого обозначили три региона - Убуд, Джаньяр и Нуса-Дуа, - которые в соответствии со статусом "зеленых зон" откроются для отдыхающих первыми. На данном этапе в приоритете - привить 150 тыс. занятых в туристическом секторе. Они получат вакцину китайского производителя Sinovac. "Надеемся, что это станет началом возрождения туристического сектора на Бали", - заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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