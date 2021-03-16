 Коронавирус: Бали проводит массовую вакцинацию, чтобы начать прием туристов | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 16.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Бали проводит массовую вакцинацию, чтобы начать прием туристов

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру инфицирован 121 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 97 млн пациентов. DW следит за событиями 17 марта.

Денпасар на юге Бали

Денпасар на юге Бали

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 121 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 97 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 17 марта (время московское).

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На популярном индонезийском острове Бали началась массовая вакцинация против коронавируса, чтобы как можно скорее начать прием иностранных туристов. Местные власти до этого обозначили три региона - Убуд, Джаньяр и Нуса-Дуа, - которые в соответствии со статусом "зеленых зон" откроются для отдыхающих первыми. На данном этапе в приоритете - привить 150 тыс. занятых в туристическом секторе. Они получат вакцину китайского производителя Sinovac. "Надеемся, что это станет началом возрождения туристического сектора на Бали", - заявил президент Индонезии Джоко Видодо. 

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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Почему в Германии приостановили использование вакцины AstraZeneca

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