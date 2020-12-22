Коронавирус: Байден предупреждает о худших днях впереди

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 78,28 млн жителей планеты. Свыше 1,72 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 55 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 23 декабря (время московское).

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Избранный президент США Джо Байден заявил, что наиболее сложный этап борьбы с пандемией COVID-19 в США еще не прошел. "Правда заключается в том, что худшие дни еще впереди, нам надо быть готовыми, и победа над этим вирусом потребует терпения и настойчивости"

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В Киеве предприниматели провели шествие против введенных в стране карантинных мер. Участники акции попытались пройти к офису Владимира Зеленского, однако правоохранители отрезали проход к зданию. Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране. В этот период будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий, закрыты рынки, развлекательные заведения, учреждения культуры.

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Москва, Красная площадь

В Москве за 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 73 человека, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в российской столице выросло до 10 613. С начала эпидемии в Москве выявили 750 934 случая заражения COVID-19, в том числе 7237 - за последние сутки. Выздоровели 577 544 заболевших. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение недели уровень заболеваемости вырос на 5 процентов.

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В Хорватии с 23 декабря вступает в силу запрет на передвижение между городами внутри страны. Ограничения продлятся до 8 января. Для людей, которым необходимо проехать в другой город, будут предусмотрены специальные пропуска. Помимо ограничения на передвижение между городами, власти также запретили устраивать в помещениях мероприятия численностью более десяти человек. Публичные мероприятия, в том числе, рождественские мессы, в Хорватии разрешены.

>>> Хроника пандемии 22 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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