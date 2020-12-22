Коронавирус: Байден предупреждает о худших днях впереди

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 78,28 млн жителей планеты. Свыше 1,72 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 55 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 23 декабря (время московское).
++03.00++
Избранный президент США Джо Байден заявил, что наиболее сложный этап борьбы с пандемией COVID-19 в США еще не прошел. "Правда заключается в том, что худшие дни еще впереди, нам надо быть готовыми, и победа над этим вирусом потребует терпения и настойчивости"
++02.00++
В Киеве предприниматели провели шествие против введенных в стране карантинных мер. Участники акции попытались пройти к офису Владимира Зеленского, однако правоохранители отрезали проход к зданию. Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране. В этот период будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий, закрыты рынки, развлекательные заведения, учреждения культуры.
++01.00++
Москва, Красная площадь
В Москве за 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 73 человека, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в российской столице выросло до 10 613. С начала эпидемии в Москве выявили 750 934 случая заражения COVID-19, в том числе 7237 - за последние сутки. Выздоровели 577 544 заболевших. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение недели уровень заболеваемости вырос на 5 процентов.
++00.00++
В Хорватии с 23 декабря вступает в силу запрет на передвижение между городами внутри страны. Ограничения продлятся до 8 января. Для людей, которым необходимо проехать в другой город, будут предусмотрены специальные пропуска. Помимо ограничения на передвижение между городами, власти также запретили устраивать в помещениях мероприятия численностью более десяти человек. Публичные мероприятия, в том числе, рождественские мессы, в Хорватии разрешены.
>>> Хроника пандемии 22 декабря >>>
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Смотрите также:
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьские рынки снова ожили
С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
В Ухане опять танцуют в парках
Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Рынок в Ухане - место начала пандемии?
Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Ресторан открыт, продукты подорожали
Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьский рынок - оазис для очкариков
Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Будьте осторожны при употреблении!
Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Без защитной маски только клоун
Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".
Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов