Коронавирус: антитела обнаружены у 15 процентов бразильцев

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 169 млн жителей планеты. Более 3,5 млн заболевших скончались, свыше 150 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 27 мая (время московское).
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Евросоюз обратился в бельгийский суд с требованием наложить штрафы на производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca за задержки поставок. Штрафы, по информации агентства AFP, могут составить миллионы евро в день. Представители ЕС говорят о "грубом нарушении контракта", юристы AstraZeneca заявляют, что не видят "явного нарушения контакта".
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В Волгоградской области России медицинские работники, у которых отсутствует иммунитет к коронавирусу, не будут допускаться к работе из-за рисков заражения. Об этом заявил зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, назвав распоряжение не "карательной мерой", а "поручением к работодателю".
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В четверг в Германии представители федеральных властей и регионов собираются обсудить вакцинацию детей от коронавируса на специальной встрече. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) выступает за вакцинацию детей, однако его предложение встречает много критики. Конкретного решения еще не принято.
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Примерно 15 процентов из 210 миллионов жителей Бразилии обладают антителами к коронавирусу, выяснили исследователи. При этом в зависимости от региона количество обладающих антителами существенно различается: от 10 процентов на северо-востоке страны до 30 процентов в штате Амазонас.
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Российские рестораторы неоднозначно оценили предложение мэра Москвы Сергея Собянина создать в заведениях общепита "зоны, свободные от коронавируса", где можно будет размещать привившихся клиентов. Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров предложил вместо этого пересмотреть действующие антиковидные меры. "Самое большое зло - перчатки. Они не способствуют снижению заболеваемости, при этом мы уже заплатили порядка миллиона рублей штрафов", - заявил он в интервью РБК.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 26 мая >>>
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Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".
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Рикша вместо комнаты ожидания
Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.
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Борьба за кислород
По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.
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Пожар в реанимации
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С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 200 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.
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Эксперты сомневаются в официальной статистике
Но и эта внушающая ужас официальная статистика не вызывает доверия у независимых экспертов. "Фотографии умирающих в больницах ковидных больных и кремирования тел вне крематориев, иногда прямо на тротуарах, четко показывают, что масштаб трагедии намного больше", - рассказал DW врач из Индии Ануп Сарайя. Его точку зрения подтвердили DW и специалисты индийского Университета Ашока.
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Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутации коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от COVID-19. Существенно ограничен и въезд из Индии в Германию.
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В ожидании вакцины
В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.
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Паломники во время пандемии
Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.
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Избирательная кампания вместо антивирусных мер
Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.
Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков