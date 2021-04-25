Коронавирус: антитела обнаружены у 15 процентов бразильцев

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 169 млн жителей планеты. Более 3,5 млн заболевших скончались, свыше 150 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 27 мая (время московское).

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Евросоюз обратился в бельгийский суд с требованием наложить штрафы на производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca за задержки поставок. Штрафы, по информации агентства AFP, могут составить миллионы евро в день. Представители ЕС говорят о "грубом нарушении контракта", юристы AstraZeneca заявляют, что не видят "явного нарушения контакта".

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В Волгоградской области России медицинские работники, у которых отсутствует иммунитет к коронавирусу, не будут допускаться к работе из-за рисков заражения. Об этом заявил зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, назвав распоряжение не "карательной мерой", а "поручением к работодателю".

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В четверг в Германии представители федеральных властей и регионов собираются обсудить вакцинацию детей от коронавируса на специальной встрече. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) выступает за вакцинацию детей, однако его предложение встречает много критики. Конкретного решения еще не принято.

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Примерно 15 процентов из 210 миллионов жителей Бразилии обладают антителами к коронавирусу, выяснили исследователи. При этом в зависимости от региона количество обладающих антителами существенно различается: от 10 процентов на северо-востоке страны до 30 процентов в штате Амазонас.

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Российские рестораторы неоднозначно оценили предложение мэра Москвы Сергея Собянина создать в заведениях общепита "зоны, свободные от коронавируса", где можно будет размещать привившихся клиентов. Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров предложил вместо этого пересмотреть действующие антиковидные меры. "Самое большое зло - перчатки. Они не способствуют снижению заболеваемости, при этом мы уже заплатили порядка миллиона рублей штрафов", - заявил он в интервью РБК.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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