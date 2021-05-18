Коронавирус: Австрия отменила карантин для приезжающих из Германии

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 164,7 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 143 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 19 мая (время московское).

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Индия, вероятно, не сможет снабжать более бедные страны вакцинами в течение нескольких месяцев. Институт сыворотки Индии (SII) – один из крупнейших производителей вакцин, объявил, что ввиду ситуации с коронавирусом в стране экспорт может возобновиться лишь "к концу этого года". Это решение скажется на инициативе COVAX, которая первоначально предполагала, что только к маю получит от SII 110 миллионов доз вакцин для снабжения наиболее бедных стран. SII производит по лицензии вакцину AstraZeneca.

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Въезжающие из Германии в Австрию больше не должны отправляться в карантин. Австрийский министр социальных дел и здравоохранения Вольфганг Мюкштайн увязал решение Вены со снижением показателей заболеваемости во многих странах. Перед въездом по-прежнему необходимо заполнить онлайн-анкету, а также предъявить отрицательный тест, справку о перенесенной инфекции или о вакцинации препаратом, допущенным к применению в Евросоюзе.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 18 мая >>>

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