 Королева Иордании вручит Меркель премию за политическое лидерство | Новости из Германии о Германии | DW | 22.10.2018

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Германия

Королева Иордании вручит Меркель премию за политическое лидерство

Лауреатом премии за политическое лидерство, присуждаемой Объединением издателей немецких журналов, стала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Контекст

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) стала лауреатом премии за политическое лидерство, присуждаемой Объединением издателей немецких журналов (VDZ). Награда будет вручена 5 ноября в Берлине, Меркель получит ее из рук королевы Иордании Рании, сообщила организация в понедельник, 22 октября.

Как Меркель, так и королева Рания "особенно ясно подчеркивают значение международного сотрудничества и взаимного уважения в эти сложные времена", заявил председатель VDZ Рудольф Тиман (Rudolf Thiemann).

По его словам, в решении наградить премией главу немецкого правительства "находит выражение международное признание ее заслуг для плюралистского общества, находящегося под воздействием свободы слова и прессы".

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    Автор: Наталья Позднякова


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