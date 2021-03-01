 Корнавирус: США не планируют делиться вакцинами до полной вакцинации всех американцев | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 01.03.2021

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Коронавирус

Корнавирус: США не планируют делиться вакцинами до полной вакцинации всех американцев

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились почти 115 млн человек, более 2,5 млн скончались. Выздоровели свыше 90,5 млн пациентов. DW следит за событиями 2 марта.

Вакцина Pfizer-BioNTech

Вакцина Pfizer-BioNTech

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 115 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 90,5 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 2 марта (время московское).

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США не планируют делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не вакцинируют всех американцев, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На брифинге журналисты спросили Псаки о том, рассматривает ли Белый дом возможный запрос Мексики о предоставлении вакцин. Она категорично ответила: "Нет". "Администрация сосредоточена на обеспечении того, чтобы каждый американец былпривит. И как только мы достигнем этой цели, то будем рады обсудить дальнейшие шаги", - сказала Псаки.

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что летом в стране ускорят процесс вакцинации населения от COVID-19 и к его окончанию планируется выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц. По словам Степанова, с начала кампании вакцинации за неделю  первую прививку от коронавируса получили 4 905 человек.

Хроника пандемии 1 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Андрей Гурков


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