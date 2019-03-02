Корабль Boeing Starliner с манекеном Роузи успешно отправлен к МКС

Космический корабль CST-100 Starliner, разработанный американской компанией Boeing для пилотируемых полетов, успешно отправлен к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Atlas V была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, в 06.36 по местному времени (14.36 мск), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в пятницу, 20 декабря. Незадолго до запуска директор NASA Джим Брайденстайн назвал его "еще одним шагом на пути к следующей эпохе полетов человечества в космос".

Стыковка Starliner с МКС ожидается через сутки после запуска. Предполагается, что корабль будет находиться там до 28 декабря. На борту капсулы для экипажа нет астронавтов, поскольку это испытательный полет. Однако там находится облаченный в скафандр манекен, названый Роузи (по имени персонажа плакатов, представляющих американских женщин, работавших на предприятиях во время Второй мировой войны).

Boeing наряду с частной американской компанией SpaceX принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил 4,2 млрд долларов (в пересчете - 3,77 млрд евро) на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 2,6 млрд долларов (2,34 млрд евро). Корабль многоразового использования Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к МКС в марте 2019 года.

В 2011 году США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз". Успешные испытания новых американских космических кораблей позволит США избавиться от этой зависимости.

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