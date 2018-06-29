Корабль с 59 спасенными беженцами примет Испания

Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms подобрал в Средиземном море в субботу, 30 июня 59 мигрантов, пытавшихся на резиновой лодке достичь Европы. Однако ни испанские, ни мальтийские власти не разрешили ему пришвартоваться в своих портах.

Как заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Италии Маттео Сальвини, корабль подобрал беженцев в пределах ливийской зоны безопасности. По словам Сальвини, беженцы "могут не рассчитывать на то, чтобы войти в какой-либо итальянский порт".

Сальвини также обвинил спасательные корабли благотворительных организаций, курсирующих в Средиземном море, в поощрении контрабандистов, перевозящих беженцев в Европу. В пятницу политик заявил, что итальянские порты будут "все лето" закрыты для правозащитников. Ранее итальянское и мальтийское правительство уже отказывали в разрешении на вход в свои порты ряду судов правозащитников. При этом в среду, 27 июня, Мальта все же разрешила судну немецкой организации Lifeline пришвартоваться на одном из своих берегов.

Однако на этот раз мальтийские власти отказались принять корабль, заявив, что мигранты были подобраны на пути от Ливии к итальянскому острову Лампедуза и, поэтому их размещение является делом итальянских властей.

Спасли ситуацию власти Барселоны, разрешив спасателям-соотечественникам пришвартовать корабль в этом порту. Он ожидается там через четыре дня.

Proactiva Open Arms заявила, что организация, вопреки многочисленным барьерам, придерживается своей цели "спасать жизни незаметных людей". "Их рассказы о том, что они пережили в Ливии, ужасают", - сказали в организации. По словам правозащитников, беженцы в ливийских лагерях временного пребывания содержатся в нечеловеческих условиях, часто становясь жертвами издевательств, насилия и порабощения.

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