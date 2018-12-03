Корабль "Союз-МС11" успешно запущен к МКС с Байконура

На борту корабля находится новый экипаж Международной космической станции. Это первый запуск "Союза" с момента аварии 11 октября.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз-МС11" успешно стартовала с космодрома Байконур в понедельник, 3 декабря, в 14.31 мск. На борту "Союза" находится новый экипаж Международной космической станции (МКС) в составе космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко, а также астронавтов Канадского космического агентства (CSA) Давида Сен-Жака и Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Энн Маклейн. Стыковка корабля с МКС запланирована на 20.36 мск.
Экипаж спасен
Запуск стал первым после аварии "Союза" 11 октября. Космический корабль "Союз-МС10" должен был доставить на орбиту экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции. Однако через две минуты после запуска ракеты-носителя возникла нештатная ситуация. В результате сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил посадку в Казахстане.
После аварии все запуски ракет-носителей "Союз" были приостановлены. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился установить на предприятиях ракетно-космической отрасли видеокамеры, чтобы с их помощью документировать процесс сборки ракет. 31 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария произошла из-за нештатной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ".
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