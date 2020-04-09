 Корабль ″Союз МС-16″ успешно пристыковался к МКС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2020

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Мир

Корабль "Союз МС-16" успешно пристыковался к МКС

На борту "Союза" находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер

Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-16" с российско-американским экипажем в четверг, 9 апреля, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля МИМ-2 "Поиск" в 17:13 мск.

На борту "Союза" находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристофер Кэссиди. Они сменят экипаж 62-й долговременной экспедиции МКС - космонавта Олега Скрипочку и астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессику Меир, которые должны вернуться на Землю 17 апреля. Ожидается, что Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут на станции 196 дней.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла изменения в подготовку к запуску. Так, родственники членов экипажа не были допущены на космодром.

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