Корабль "Союз МС-16" успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-16" с российско-американским экипажем в четверг, 9 апреля, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля МИМ-2 "Поиск" в 17:13 мск.

На борту "Союза" находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристофер Кэссиди. Они сменят экипаж 62-й долговременной экспедиции МКС - космонавта Олега Скрипочку и астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессику Меир, которые должны вернуться на Землю 17 апреля. Ожидается, что Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут на станции 196 дней.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла изменения в подготовку к запуску. Так, родственники членов экипажа не были допущены на космодром.

Смотрите также:

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Африка: вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Париж из космоса выглядит именно так.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Потухший вулкан Килиманджаро...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Курильские острова. Вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Луна в иллюминаторе видна... Автор: Ксения Сафронова

