Корабль "Союз МС-16" успешно пристыковался к МКС

На борту "Союза" находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-16" с российско-американским экипажем в четверг, 9 апреля, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля МИМ-2 "Поиск" в 17:13 мск.
На борту "Союза" находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристофер Кэссиди. Они сменят экипаж 62-й долговременной экспедиции МКС - космонавта Олега Скрипочку и астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессику Меир, которые должны вернуться на Землю 17 апреля. Ожидается, что Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут на станции 196 дней.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла изменения в подготовку к запуску. Так, родственники членов экипажа не были допущены на космодром.
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