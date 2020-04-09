Корабль "Союз МС-16" успешно запущен к МКС с Байконура

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди направляются к Международной космической станции.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-16" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в четверг, 9 апреля, в 11.05 мск. Спустя 10 минут после запуска корабль был успешно выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС ожидается в 17.15 мск.
На борту "Союза" находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристофер Кэссиди. Они сменят экипаж 62-й долговременной экспедиции МКС - космонавта Олега Скрипочку и астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессику Меир, которые должны вернуться на Землю 17 апреля. Ожидается, что Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут на станции 196 дней.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла изменения в подготовку к запуску. Так, родственники членов экипажа не были допущены на космодром.
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