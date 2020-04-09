 Корабль ″Союз МС-15″ успешно приземлился в Казахстане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2020

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Мир

Корабль "Союз МС-15" успешно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат доставил на Землю россиянина Олега Скрипочку и двух американцев. Экипаж встречали с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса.

Олег Скрипочка (в центре), Джессика Мейр и Хазза аль-Мансури (фото из архива)

Олег Скрипочка (в центре), Джессика Мейр и Хазза аль-Мансури (фото из архива)

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-15" с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американскими астронавтами Эндрю Морганом и Джессикой Меир утром в пятницу, 17 апреля, успешно приземлился в Казахстане к юго-востоку от города Жезказган Карагандинской области.

Из-за нынешней пандемии коронавируса экипаж встречали с соблюдением особых мер безопасности. После приземления к аппарату прибыли специалисты наземных служб, которые помогли экипажу открыть люки и покинуть корабль. Затем Скрипочку, Моргана и Меир усадили в специальные кресла, после чего с ними начали работать медики. Все специалисты, работающие с экипажем, - в масках и перчатках. "Роскосмос" исключил отсрочку возвращения экипажа на Землю из-за коронавируса.

Скрипочка и Меир провели на Международной космической станции (МКС) чуть более полугода, Морган работал на орбите с 20 июля прошлого года. На МКС теперь остались россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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