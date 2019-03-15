Корабль "Союз МС-13" с экипажем МКС приземлился в Казахстане

Экипаж пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" после отстыковки от Международной космической станции (МКС) в четверг, 6 февраля, благополучно вернулся на Землю. Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", спуск и посадка в Казахстане, примерно в 150 км от города Жезказгана, прошли в штатном режиме. Космонавт Александр Скворцов и астронавты Европейского космического агентства Лука Пармитано и NASA Кристина Кук чувствуют себя хорошо и отправлены на постполетную реабилитацию.

Скворцов и Пармитано находились в космосе 200 дней 16 часов. В свою очередь Кук, которая отправилась в полет в марте 2019 года в качестве бортинженера корабля "Союз МС-12", провела в космическом полете 328 дней 14 часов, что стало рекордом среди женщин. До сих пор рекорд принадлежал Пегги Уитсон - 288 дней. Среди мужчин дольше всех пробыл в космосе Валерий Поляков - 437 суток.

Корабль "Союз МС-13" находился в составе МКС с 21 июля 2019 года. Экипаж, помимо прочего, провел бортовые фото-, видеосъемки, а также научные эксперименты в различных областях науки, в том числе медицина, космическая биология и биотехнология. До прибытия пилотируемого корабля "Союз МС-16", запуск которого запланирован на 9 апреля 2020 года, на МКС продолжат работу космонавт Олег Скрипочка, в также астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

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