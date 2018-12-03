Корабль "Союз МС-11" успешно доставил на Землю экипаж МКС

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11" успешно доставил на Землю с Международной космической станции (МКС) космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко, а также астронавтов Канадского космического агентства (CSA) Давида Сен-Жака и Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Энн Макклейн. Спускаемый аппарат приземлился на территории Казахстана в 02.47 по Гринвичу (05.47 мск) во вторник, 25 июня.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн провели на МКС 204 дня. В ходе работы на станции они, среди прочего, проводили научные эксперименты с целью помочь ученым на Земле разработать стойкие к биокоррозии полимерные материалы.

Командование 60-й долговременной экспедицией МКС перешло к космонавту "Роскосмоса" Алексею Овчинину. Вместе с ним на станции находятся астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг. В начале июля к ним присоединятся россиянин Александр Скворцов, астронавт NASA Эндрю Морган, а также астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прибыли на Международную космическую станцию 3 декабря 2018 года на космическом корабле "Союз МС-11". Этот запуск стал первым после аварии "Союза" 11 октября. Тогда корабль "Союз МС-10" должен был доставить на орбиту Овчинина, Хейга и груз для МКС. Однако через две минуты после запуска ракеты-носителя возникла нештатная ситуация. В результате сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил посадку в Казахстане.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Африка: вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Париж из космоса выглядит именно так.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Потухший вулкан Килиманджаро...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Курильские острова. Вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Луна в иллюминаторе видна... Автор: Ксения Сафронова

