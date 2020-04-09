Корабль "Прогресс МС-14" доставил на МКС 2,5 тонны груза

Грузовой корабль пристыковался к Международной космической станции через 3 часа 20 минут после запуска. На его борту, помимо прочего - топливо, рационы питания и медикаменты.
Грузовой корабль "Прогресс МС-14" в субботу, 25 апреля, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Он причалил к агрегатоному отсеку модуля "Звезда" через 3 часа 20 минут после старта, сообщается на сайте "Роскосмоса". "Это лучший результат за все время пилотируемых полетов", - написал в своем микроблоге в Twitter гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Прогресс МС-14" доставил на МКС, в частности, запасы топлива и газов, оборудование для поддержания полета, приборы для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, одежду, медикаменты, воду и рационы питания. Экипаж также получил праздничную символику, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте ведомства. Общий вес груза составил 2,5 тонны.
На борту МКС находится экипаж 63-й длительной экспедиции, в состав которой входят космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссидди. В настоящее время к российскому сегменту МКС, помимо "Прогресс МС-14" пристыкованы также грузовой корабль "Прогресс МС-13" и пилотируемый "Союз МС-16".
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