 Корабль ″Прогресс МС-14″ доставил на МКС 2,5 тонны груза | Новости из Германии о России | DW | 25.04.2020

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Россия

Корабль "Прогресс МС-14" доставил на МКС 2,5 тонны груза

Грузовой корабль пристыковался к Международной космической станции через 3 часа 20 минут после запуска. На его борту, помимо прочего - топливо, рационы питания и медикаменты.

Международная космическая станция

Международная космическая станция (фото из архива)

Грузовой корабль "Прогресс МС-14" в субботу, 25 апреля, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Он причалил к агрегатоному отсеку модуля "Звезда" через 3 часа 20 минут после старта, сообщается на сайте "Роскосмоса". "Это лучший результат за все время пилотируемых полетов", - написал в своем микроблоге в Twitter гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. 

"Прогресс МС-14" доставил на МКС, в частности, запасы топлива и газов, оборудование для поддержания полета, приборы для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, одежду, медикаменты, воду и рационы питания. Экипаж также получил праздничную символику, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте ведомства. Общий вес груза составил 2,5 тонны.

На борту МКС находится экипаж 63-й длительной экспедиции, в состав которой входят космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссидди. В настоящее время к российскому сегменту МКС, помимо "Прогресс МС-14" пристыкованы также грузовой корабль "Прогресс МС-13" и пилотируемый "Союз МС-16".

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