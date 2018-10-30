 Координатор штаба Навального в Уфе подала иск к ″В контакте″ | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2018

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Россия

Координатор штаба Навального в Уфе подала иск к "В контакте"

Соцсеть обвинили в незаконном разглашении личных данных. В январе "В контакте" по запросу центра "Э" передала правоохранительным органам сведения о ряде сотрудников уфимского штаба Навального.

Очки на фоне логотипа В контакте

Координатор уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева подала в Смольнинский суд Санкт-Петербурга иск к российской социальной сети "В контакте". Об этом  руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем микроблоге в Twitter в среду, 31 октября. По его словам, истица добивается компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч рублей за разглашение ее личной информации правоохранительным органам.

В январе Центр по противодействию экстремизму (центр "Э") управления МВД России по Башкирии потребовал от "В контакте" раскрыть информацию о Чанышевой и других сотрудниках штаба Навального в Уфе. В том же месяце соцсеть отправила все необходимые сведения.

Контекст

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"В контакте" не может защитить пользователей от властей, да и не особо хочет. В дискуссии о преследованиях в соцсетях она, как может, играет роль доброго следователя, считает Александр Плющев. (22.08.2018)

Правоохранительные органы в недостаточной степени обосновали правомерность своих действий, заявил представитель "Агоры". Российские законы "О полиции" и "Об оперативно-розыскной деятельности", на которые ссылался центр "Э", позволяют собирать информацию о гражданах "в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях", добавил правозащитник.

"Агора" выразила готовность помочь в подготовке аналогичных исков пользователям, которые столкнулись с разглашением соцсетью сведений о них. "Практику, когда интернет-сервис в нарушение пользовательского соглашения и базовых конституционных требований разглашает сведения о частной жизни людей, нужно прекращать. Сделать это можно только при вашем активном участии", - написал Чиков в своем Telegram-канале.

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