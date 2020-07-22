 Координатор правительства ФРГ допустил провал плана Трампа по выводу войск | Новости из Германии о Германии | DW | 29.07.2020

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Германия

Координатор правительства ФРГ допустил провал плана Трампа по выводу войск

Сокращение военного контингента США в Германии не в интересах безопасности Берлина и НАТО, а также не несет геополитического смысла для Вашингтона, считает координатор правительства ФРГ Петер Байер.

Военнослужащие США в казарме в баварском Иллесхайме

Военнослужащие США в казарме в баварском Иллесхайме

Намерение президента США Дональда Трампа сократить численность американских военнослужащих в Германии почти на 10 000 человек к сентябрю может не увенчаться успехом, допускает координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петер Байер (Peter Beyer). Подобные действия "не в интересах безопасности Германии или НАТО", заявил Байер информагентству dpa в среду, 29 июля.

Частичный вывод войск станет "бессмысленным в геополитическом плане" для Вашингтона, добавил он. По словам Байера, несогласные с намерением главы Белого дома имеются не только среди демократов, но и в рядах республиканцев, а также в министерстве обороны США.

Трамп объяснил возможный вывод войск долгом Германии перед НАТО

Президент США 15 июня подтвердил намерение сократить численность американских военнослужащих в Германии до 25 000 человек. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО, объяснил тогда Трамп. В настоящий момент в Германии размещено около 35 000 солдат и офицеров Соединенных Штатов.

План главы Белого дома вызвал критику как внешнеполитических экспертов представленных в германском бундестаге партий, так и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. А в США ряд сенаторов из обеих партий предложили законодательно ограничить использование бюджетных средств для вывода части американских военнослужащих из ФРГ.

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