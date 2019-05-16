Кончита на "Евровидении-2019": Мне нравится песня Сергея Лазарева

Гостьей "Евровидения-2019" в Тель-Авиве стала победительница этого конкурса в Копенгагене в 2014 году Кончита (сценическое имя Тома Нойвирта из Австрии). В финале "Евровидения-2019" в субботу, 18 мая, Кончита выступит во время голосования. В интервью корреспонденту DW в Тель-Авиве речь шла о тех изменениях, которые произошли в жизни артиста после конкурса, и о том, чем ему нравится песня Сергея Лазарева "Scream".

Интервью Кончиты корреспонденту DW

DW: Победа на "Евровидении" стала главным событием в твоей жизни. А что было потом?

Кончита: Все, что было после, было просто безумием! Выступление в Сиднейском оперном театре, полный зал лондонского театра Palladium, встреча с тогдашним генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, с Жаном-Полем Готье, с Карлом Лагерфельдом, - все это обрушилось на меня проливным дождем. И какие выводы были сделаны? Все это прекрасно! У меня всегда была мечта - прославиться. И у меня есть талант развлекать людей. Сейчас я понимаю, что вся эта шумиха не имеет значения.

- А что тогда имеет значение?

- Познать себя, принять себя во всех проявлениях, признать негативные стороны, которые есть у каждого из нас. То, что жизнь стала по-своему экстремальной, заставило меня задуматься о себе.

- Постоянный поиск нового имиджа - это часть процесса поиска себя?

- Безусловно. И поиск этот не прекратится. Через пять лет я буду выглядеть абсолютно по-другоиму. Вероятно. Не знаю. Но сейчас я выпускаю новый, третий альбом. Это новый звук, новая музыка. Она находит свое воплощение в том, как я выгляжу.

- Я очень хорошо помню, как на конкурсе в Вене, который ты вела, ты подошла к Полине Гагариной - в тот момент, когда после очередного высокого балла, полученного россиянкой, залначал все громче проявлять свое недовольство. Ты призвала зрителей успокоиться, и это подействовало. Красивый жест! Твоя идея?

- Я не знала, что публика будет так реагировать. Я бы подошла к Полине в любом случае. Но в сценарии был другой текст. Мы должны были просто поговорить друг с другом. Но я поняла, что это совсем не то, что нужно сделать сейчас. То, что я оказалась рядом с Полиной, не было случайностью. Но мне было важнее обратить внимание людей на главное, а главное - не высказывание политических мнений в агрессивной форме, а то, что Полина - фантастическая исполнительница, которая невероятно здорово выступила в тот вечер.

- В этом году за Россию на "Евровидении" вновь выступает Сергей Лазарев. Что ты можешь сказать о его песне "Scream"?

- Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так? Всего хорошего!

Смотрите также:

Кончита Вурст: вчера и сегодня В 2006 году юный Том Нойвирт (Tom Neuwirth) принял участие в австрийском кастинг-шоу для начинающих поп-исполнителей Starmania. Занял второе место. Это и стало началом его карьеры.

Кончита Вурст: вчера и сегодня В 2007 году Том Нойвирт пел в составе бой-бэнда. Коллектив под названием "Jetzt anders!" просуществовал лишь несколько месяцев.

Кончита Вурст: вчера и сегодня Родился и вырос Том Нойвирт в австрийской провинции. Каминг-аут совершил, когда ему было 17 лет.

Кончита Вурст: вчера и сегодня Впервые образ "бородатой женщины" по имени Кончита Вурст (Conchita Wurst) Том примерил на себя в 2011 году.

Кончита Вурст: вчера и сегодня В 2013 году австрийская национальная вещательная компания ORF приняла решение отправить Кончиту Вурст на "Евровидение" без проведения предварительного национального кастинга. 10 мая 2014 года Том Нойвирт в образе "бородатой женщины" стал победителем конкурса.

Кончита Вурст: вчера и сегодня Тому Нойвирту до сих пор задают вопросы о его гендерной принадлежности. Он говорит, что идентифицирует себя как гомосексуального мужчину. Травести для него - сценический жанр, а Кончита Вурст - сценический образ.

Кончита Вурст: вчера и сегодня В 2015 году в свет вышла книга под названием "Ich, Conchita. Meine Geschichte" ("Я, Кончита. Моя история"). В ней Том Нойвирт описывает непростой путь, который привел подростка-гея на сцену.

Кончита Вурст: вчера и сегодня В 2018 году Том Нойвирт заявил о своем ВИЧ-положителном статусе: "Я надеюсь дать людям сил и сделать еще один шаг против стигматизации людей, которые из-за своего поведения или не по своей вине заразились ВИЧ".

Кончита Вурст: вчера и сегодня 28 февраля этого года на Венский оперный бал Том Нойвирт пришел в новом образе - одетого в длинное платье бородатого лысого мужчины. Поклонники пока отходят от шока. О своем желании "расстаться с Кончитой" Нойвирт заявлял уже не раз. Возможно, это первый шаг...

Кончита Вурст: вчера и сегодня Том Нойвирт стал участником Венского бала по приглашению Йозефа Мозера (Josef Moser) - главы австрийского министерства по делам конституции, реформ, дерегулирования и юстиции (слева). Автор: Дарья Брянцева



Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Италия Финал "Евровидения-2019" пройдет 18 мая. Но уже задолго до него определились фавориты. Один из них - итальянский рэпер Алессандро Махмуд - поет про деньги и сложные отношения с отцом. У 26-летнего победителя фестиваля в Сан-Ремо - итальянские и египетские корни, а родился он в Милане. Электро-поп-композиция "Сольди" на итальянском и арабском языках в Италии стала хитом.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Нидерланды Хорошие шансы на победу и у Дункана Лоренса. Музыкой он увлекается с детства, играет на фортепьяно, сам пишет песни. Балладу "Arcade" для Тель-Авива он считает своей самой сильной и очень личной композицией о любви и потери. К "Евровидению-2019" его готовила известная кантри-певица Ильзе Де-Ланге, которая пять лет назад заняла на этом конкурсе второе место в составе дуэта "The Common Linnets".

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Кипр Тамта Годуадзе - звезда в Греции, а на "Евровидении" выступает за Кипр. Ее судьба напоминает историю Золушки. Родилась в Тбилиси, в 22 года переехала в Афины, на жизнь зарабатывала помощью по дому. Лишь в 2003-м попала на талант-шоу и начала музыкальную карьеру. Выпустила 4 альбома, выступает в мюзиклах, слывет иконой стиля в Греции. В Тель-Авиве исполняет композицию "Replay" а-ля Дженнифер Лопес.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Франция В песне "Roi" ("Король") уроженец Парижа с марокканскими корнями Билал Ассани призывает оставаться самим собой. В реальной жизни ему пришлось столкнуться с расистскими и гомофобными нападками. Певец и звезда социальных сетей в 2017 году совершил каминг-аут. Во Франции его называют символом молодого поколения ЛГБТ. Он подражает Кончите Вурст: в вокале - пока уступает, в символике - нет.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Россия На "Евровидении" Сергей Лазарев выступает во второй раз. Первая попытка победить была в 2016 году. Эмоциональная баллада "Scream" в Тель-Авиве может принести высокие баллы. И даже если патетика не всем по вкусу, в сильных вокальных данных российской суперзвезды и в качестве шоу эксперты конкурса не сомневаются.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Мальта Один из самых ярких номеров исполняет жизнерадостная и артистичная Микела с Мальты. В "Хамелеоне" ритм-энд-блюз и поп перемежаются с восточными мотивами. До победы в шоу "Х-Фактор", которое на Мальте является и национальным отборочным конкурсом для "Евровидения", о студентке Микеле мало кто слышал. Пора обратить внимание!

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Австралия Можно долго удивляться тому, что Австралия участвует в "Евровидении", но от выступления Кейт Миллер-Хейдке нынешний конкурс выигрывает. Шоу с парением над землей, нарядом Снежной Королевы и высокими нотами (Кейт - профессиональная оперная певица) запомнится всем. Песня "Zero gravity" ("Невесомость") - о серьезной жизненной проблеме: депрессии и выходе из нее.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Греция Не иначе как сказочно красивым номер Катерины Дуска, выступающей за Грецию, не назовешь. В поп-композиции "Better love" кому-то слышится Эми Уайхаус, кому-то Кэти Перри. Оформление сцены в стиле фэнтези на время погружает в мир волшебных грез.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Исландия С выступлением арт-коллектива Hatari из Рейкьявика о романтике напрочь забываешь. Они описывают себя как "антикапиталистическую группу исполнителей БДСМ-техно". Этот коктейль из Мэрилина Мэнсона и Rammstein - не для несовершеннолетних. По вкусу ли зрителям "Евровидения" такая тяжелая пища? Может, кого-то она и заставит пересмотреть свое отношение к излишнему потреблению и индивидуализму...

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Чехия Рефрен композиции чешской группы Lake Malawi уже многие напевают: легкая песенка в стиле инди-поп "Friend of a friend" многим близка. В ней речь идет о теории слабых связей: знакомстве через знакомых знакомых. Дизайн сцены в стиле Instagram находит отклик у молодой публики. У солиста группы Альберта Черни на его родине, в Чехии, немало поклонников.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Швейцария Швейцарец Лука Хенни заявил о себе впервые, приняв участие в немецком талант-шоу Дитера Болена "Германия ищет суперзвезду". После победы в нем и выходе первого сингла он долго не покидал верхушки немецких чартов. Его страсть - не только музыка, но и танцы. Понять это нетрудно и по песне "She got me" в стиле данс-поп. И где ее исполнять, как не в израильской столице вечеринок Тель-Авиве?

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Германия Немецкий дуэт Sisters сравнивают с "Тату". Несмотря на название, 19-летняя Карлотта Труман и 26-летняя Лаура Кестель (под псевдонимом Laurita) - не сестры. Они вообще едва знают друг друга. Дуэт был создан незадолго до внутригерманского отборочного конкурса. В Тель-Авиве они поют о женской сплоченности: против бессмысленных склок и конкуренции.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Азербайджан У танцевальной композиции "Truth" ("Истина") с удачным миксом западного и восточного стилей есть потенциал стать радиохитом, хотя в ней и поется о нечестных отношениях в любви и ложных иллюзиях. Чингиз Мустафаев родился в Москве, еще в детстве переехал с родителями в Баку. В Азербайджане он на сегодняшний день - один из самых востребованных молодых исполнителей.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Португалия Португальскому исполнителю Конану Осирису и его танцору можно смело присвоить звание самых странных чудаков на "Евровидении-2019". Постмодернистская композиция "Telemóveis" с элементами фаду, техно, арабской и японской музыки весьма экстравагантна. Происходящее на сцене действо привлекает внимание, но до финала конкурса не дотягивает. Автор: Татьяна Вайнман



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp